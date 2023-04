Els partits de Tortosa, sense Junts i Ciutadans, es comprometen a retirar el monument franquista

decisions judicials", però no es va acceptar. "La voluntat de retirada no depèn de cap decisió judicial", ha defensat Panisello.



També es va demanar un canvi en el punt quatre, el de "reforçar les polítiques de recuperació de memòria històrica, així com treballar conjuntament amb altres administracions per a la creació d'un centre d'interpretació de la guerra civil i la dictadura a la ciutat", perquè s'instés "a continuar treballant" en lloc de "reforçar". Tampoc es va acceptar que el compromís s'integrés en els programes electorals dels signants de l'acord i es va optar per un sisè punt que demana "fer-ne difusió".



Des de l'entitat han defensat que el compromís es demana als partits polítics de Tortosa davant l'auge a Europa i a l'Estat de l'extrema dreta que "posen en qüestió els valors democràtics", un fenomen del qual les Terres de l'Ebre i Tortosa "no en són una excepció". "Continuarem treballant perquè és important que aquests punts els assumeixin com més partits millor", ha afegit la portaveu.



La Comissió recorda que el monument franquista, el més gran de Catalunya, ha servit per "normalitzar i validar el franquisme, i mantenir-lo contradiu les normatives de memòria". Per fer front comú contra els procediments judicials que mantenen aturada la retirada, Movem, ERC, PSC i la CUP també es comprometen a "fer seguiment dels recursos presentats pel col·lectiu que defensa mantenir-lo i reinterpretar-lo, en les diferents instàncies judicials i presentar des de l'Ajuntament de Tortosa tots els "recursos que s'escaiguin per complir amb el mandant del ple" on tots els grups, excepte Ciutadans, va aprovar retirar la simbologia franquista dels espais públics de la capital ebrenca.



Quatre dels sis actuals grups municipals dei la), han signat un acord, impulsat per la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de la ciutat, en el qual es comprometen a lluitar per la retirada del, assumint "les gestions necessàries" per "agilitzar" el desmuntatge, recórrer com a ajuntament les decisions judicials que ho impedeixin, olesde, entre d'altres.El compromís es va consensuar també ambper Catalunya, que el va esmenar en alguns aspectes, però finalment no l'han signat. El grup concorre a les eleccions en coalició amb Junts per Tortosa (), el partit de l'alcaldessa, que tampoc s'ha adherit al compromís. El compromís es va començar a treballar el 31 de març, com ha detallat la representant de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes,. En la redacció hi va participar també Junts per Catalunya, i un cop consensuat el text es va fer arribar a Junts per Tortosa.

