La comissió sobre l'operació Catalunya aprova una llista de compareixents amb només dos noms

La comissió d'investigació sobre l'ha aprovat una primera llista de compareixents que només conté dos noms. Són els de l'excomissari de la Policia Nacionali l'expresident de Banca Privada d'Andorra (BPA). És la proposta que havia registrat el PNB i ha estat l'única que ha aconseguit prou suports.La manca d'acord entre, que exigeix incloure noms vinculats a la trama política i mediàtica, ha fet que no s'hagi aprovat una llista més àmplia. De fet, la formació lila ha votat en contra de la llista dels socialistes, que incloïa 23 noms, mentre que els partits independentistes hi han votat a favor.Per tant, d'entrada no compareixerà l'expresident del govern espanyol i líder del PP, així com altres noms que proposaven PSOE, Unides Podem o les formacions independentistes. La formació lila va registrar una llista que incloïa l'exlíder de Podemi el periodista, entre d'altres.Previsiblement, la setmana vinent hi haurà una nova reunió de la comissió per tractar de modificar el sistema de votació per poder citar més compareixents. La intenció de la mesa de la comissió és habilitar un nou sistema de votació perquè no s'hagin de votar llises tancades i permetre altres alternatives, com votar un a un els compareixents.Fonts parlamentàries expliquen que la previsió és que els dos compareixents que s'han aprovat siguin citats la segona setmana de maig i que l'ampliació de la llista es pugui aprovar abans del 28-M per continuar els treballs després de les eleccions. Si passa això amb tota probabilitat s'habilitarà el mes de juliol per continuar amb els treballs de la comissió d'investigació.El portaveu d'ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, havia demanat en roda de premsa abans de la comissió que "es posi en marxa" i que després ja hi hauria "la possibilitat d'ampliar compareixents". "El que és important per a nosaltres és que la comissió d'investigació comenci", ha defensat.La segona llista del PSOE, registrada després del rebuig de la primera, incloïa algunes de les propostes dels independentistes com el president de l'Associació DRETS, Agustí Carles; el periodista David Jiménez o l'exdirector del SEPBLAC Juan Manuel Vega Serrano.Els socialistes també plantejava que compareguin excàrrecs del govern de Rajoy com Jorge Fernández Díaz (exministre d'Interior), María Dolores de Cospedal (exministra de Defensa) i Francisco Martínez (exsecretari d'Estat de Seguretat).El PSOE també va incloure l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo i altres excàrres vinculats a les forces de seguretat així com a l'expresident de Banca Privada d'Andorra (BPA) Higini Cierco i l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso.

