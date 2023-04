​Les xarxes urbanes d'aigua a Catalunya tenen una eficiència per sobre de les mitjanes espanyola i europea

Rendiment de les xarxes municipals

D’acord amb els principis de transparència, l’ Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC) considera necessari clarificar una informació, publicada agafant com a referència dades de l’ACA, sobre el fet que hi ha un, perquè el “rendiment mitjà és del 75%”.Davant aquestesque poden generarcal especificar que la, aproximadament, on també s’inclouen avaries causades per obres de tercers i purgues de manteniment. Hi ha municipis on les pèrdues són menors, com a l’(un referent internacional). Les fuites excessives són conseqüència directa de la baixa taxa de renovació de canonades lligada a tarifes –establertes pels ajuntaments- que en alguns casos són insuficients per a un manteniment correcte de les xarxes.Si es tenen en compte els diferents usos de l’aigua a Catalunya, el 70% correspon a l’ús agrari i només un. Per tant, aquest 10% de fuites a les xarxes de distribució representa, de manera que els usos urbans són els més eficients de llarg.Per calcular el “rendiment de la xarxa”, cal considerar, a més de pèrdues, altres volums d’, que suposen un. En concret, es tracta d’usos municipals no mesurats, com; consums de les boques d’incendi on no es pot col·locar un comptador per raons de seguretat; els, és a dir, els consums il·legals de determinats usuaris, i el, que amb el pas del temps no registren part del consum.Així doncs, considerant l’i el, el, una xifra(76,5% segons dades d’AEAS) i(75% segons EUREAU).Tot i que aquesta xifra és positiva, el canvi climàtic ens obliga a adaptar-nos a aquesta realitat d’escassetat d’aigua i reclama que administracions, ciutadania i empreses continuïn treballant per, des de la col·laboració i la corresponsabilitat amb tots els actors implicats.L’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC) és l’associació professional més important del sector, que agrupa les empreses públiques i privades de l’aigua a Catalunya. Amb 40 anys de trajectòria, l’ASAC representa la ciutadania i les empreses que gestionen l’abastament d’aigua a més del 85% de la població.