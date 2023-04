La Generalitat exigeix al Madrid la retirada del vídeo que vincula Barça i franquisme: «És indecent»

Més llenya al foc de la polèmica entre eli elpel. Si el president blaugrana,, va acusar els blancs de ser des de sempre un "equip del règim" -també, i sobretot, durant el- en la roda de premsa que va protagonitzar ahir i el club que liderava respondre al cap d'unes hores amb un vídeo que acusa el Barça d'haver estat un club afavorit per la dictadura del general, aquest dimarts ha aparegut un nou actor. Es tracta de la Generalitat, que ha exigit al Madrid que retiri el material perquè constitueix una "fake news indecent" i ha recordat que Josep Sunyol, president del Barça durant quan va esclatar la Guerra Civil, va ser afusellat pel franquisme els primers dies del conflicte armat que va acabar al cap de tres anys i va derivar en la dictadura."Potser a Madrid no recorden aquest episodi. Que retirin el vídeo i demanin disculpes per haver", ha apuntat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern. El vídeo, penjat al perfil oficial del Madrid, supsoa una "ofensa", una "irresponsabilitat" i també un "insult" a les persones que van patir el règim dictatorial, segons ha detallat Plaja al final de la intervenció. Laporta va negar que s'hagi comès cap delicte, va relativitzar els pagaments que es van fer a l'empresa de l'exàrbitre, va assegurar que la feina es va fer i els informes eren importants per al club, i va denunciar una campanya contra el Barça. Si bé va voler posar la mà al foc per la junta directiva del seu primer mandat -"ningú no va posar la mà a la caixa"-, va ser menys vehement amb les juntes que el van succeir, les de, i tampoc va descartar del tot que alguna persona o empresa externa al club pogués beneficiar-se del cas Negreira. El president blaugrana va dir, poc abans d'un Clàssic i en la línia d'aglutinar el barcelonisme enfront d'un enemic comú, que el Barça no només es defensaria, sinó que atacaria. Aquest dilluns, Laporta va contraatacar, amb fermesa en alguns àmbits i amb evasives en d'altres, i va disparat també contra el president de la Lliga,El dirigent blaugrana va arrencar la compareixença -multitudinària- amb un missatge clar:. Per tant, en cap cas es pot parlar d'un delicte de corrupció esportiva encaminada a comprar àrbitres a través dels pagaments a l'empresa de Negreira. Per afirmar això, Laporta es va basar en l'informe de l'que va començar a investigar l'exvicepresident del, i que va concloure que no quedava acreditat que els pagaments del Barça a Negreira haguessin influït en els resultats de l'equip al terreny de joc.

