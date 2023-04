Compte amb l'abús de paracetamol: aquests són els límits que no pots superar (i potser no ho sabies)

Efectes secundaris d'abusar del paracetamol

El paracetamol és un dels medicaments més consumits per tota la població de Catalunya. És un dels elements més característics de qualsevol de les farmacioles de les llars del nostre país, al costat d'altres com ibuprofèn o relaxants musculars en esprai, sense anar més lluny. Ara bé, tantque l'abús d'aquesta mena de medicaments, dels quals no requereixen recepta -, o per sota- pot provocar certs efectes secundaris que cal tenir en compte. També el desenvolupament o la troballa d'al·lèrgies que poden generar una intolerància a aquests productes.Encara que hi ha persones que confonen ibuprofèn o paracetamol, aquest últim té importants propietats analgèsiques i antipirètiques que reverteix,, petits graus de febre o altres problemes comuns. Té un preu relativament assequible, no genera cap inseguretat notable (tot i que cal seguir sempre les indicacions del prospecte) i té una llista d'efectes secundaris prou baixa, abusar-ne pot ser un perill. I molta gent no nota que n'està abusant fins que presenta alguna complicació.El paracetamolen pols, comprimits, en xarop, gotes o fins i tot supositoris.-en plena pandèmia de coronavirus-, però les dades d'aquest medicament sempre el situen entre els més venuts de tot l'Estat durant l'any. Per això mateix, des de la Cadena COPE van parlar amb el doctor en Medicina,sobre el seu consum abusiu i continuat.Les dades són clares: aquells que prenen paracetamol de manera freqüent i continuada augmenten fins a unde possibilitats de morir de manera inesperada,. Per què? Segons l'estudi de la revista Annals of the Rheumatic Diseases , aquests efectes es produeixen en consumir paracetamol durant setmanes, pràcticament cada dia o en un període de temps molt freqüent (cada dos dies i durant moltes setmanes).Fernández, a través dels micròfons de la COPE,"Existeix un mal de cap molt concret que arriba provocat per aquesta mena de medicaments contra el dolor", va reblar. De manera concreta, el doctor en medicina madrileny recorda que aquest efecte apareix en el moment que es prenen aquests analgèsics (com el paracetamol o l'ibuprofèn)El fet és que quan deixes de prendre'l... t'apareix aquest dolor.Un o mig comprimit al dia, però no més de quatre comprimits en 24 hores. Encara menys de manera continuada i recurrent. Les conseqüències, com es poden comprovar, poden ser severes i fins i totTambé hi pot haver afectacions en la tensió, el ronyó, el fetge, la hipoglucèmia o dermatitis al·lèrgica.

