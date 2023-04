Tanca el bar Brusi, racó popular al Gòtic de Barcelona: «Per a ma mare, això era la seva vida»

Elja no ha obert aquest dimarts, com ho acostumava a fer. El local icònic del carrer de la Llibreteria, en ple barri Gòtic de Barcelona, ha tancat definitivament després de 56 anys en mans de la mateixa família que oferia cuina casolana i preus assequibles. I ho ha fet sense fer soroll. "És el tarannà de la família. Sempre hem estat així. Preferim ser discrets, per més que ens sàpiga greu per molts veïns", exposa Josep Sans, en el seu primer dia com a extreballador del Brusi. La notícia, avançada per Vilaweb, exposa un nou tancament de negoci familiar al centre de la capital catalana. "És molt dolorós perquè han estat molts anys de ser un bar obert a tothom.", comenta aquest dimarts Sans en conversa amb, en referència a la cuinera del local i ànima del negoci, Montse Sabadell.Al contrari que gran part dels casos d'establiments històrics que desapareixen a la zona, en aquest cas la decisió no ha tingut res a veure amb els preus abusius del lloguer. El local és propietat de la família. "Home, si depenguéssim d'un lloguer ja faria anys que no hi seríem", ironitza Josep Sans. Per contra, l'home assegura que el principal motiu que els ha dut a tancar és el cansament, després de dècades de dedicació exclusiva. "Portem dècades tancant només el dilluns, doblant jornades. Som poca gent. I", s'explica el restaurador, ara l'únic fill que queda a la família.També menciona la necessitat que, per adequar-se a la normativa municipal, es dediquin cada vegada més esforços a cuinar amb unes exigències concretes i adaptar el local. "Ens sembla normal, i som els primers interessats perquè tota la vida ens hi hem adaptat. PeròNo és ni de bon tros la principal raó, però tot suma", afegeix l'home que ha portat el Brusi durant dècades.Encara no tenen decidit què s'hi farà, en el número 23 del carrer de la Llibreteria a partir d'ara, diu Josep Sans. Però la idea és estudiar-ho i no permetre qualsevol ús futur, sinó pensar en el barri, també. "Són els que ens han acompanyat sempre", diu el fins ara gerent del Bar Brusi, sobre un barri que fa anys que s'ha convertit en epicentre del turisme massiu i amb un model de negocis cada vegada més homogeni.Així ho expressa també un dels veïns i clients més habitual del Brusi, Martí Cusó, una de les figures més implicades en el teixit del barri. "Era", lamenta després d'haver-se trobat la notícia per sorpresa, abans d'acabar de resumir el que significava aquest local de cuina casolana, preus populars, truites i callos: "Era una tipologia d'espai molt necessària en un barri absolutament maltractat".

