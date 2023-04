Laporta té raó: 10 presidents dels àrbitres eren del Reial Madrid

"Durant 70 anys la majoria del comitè d'àrbitres estava format per exsocis, exjugadors i exdirectius del". La frase del president del Barça, Joan Laporta, que tant de mal ha fet a Madrid és certa. Tal com revelava fa unes setmanes una investigació de La Vanguardia, 10 presidents del(CTA) tenien algun passat o vincle amb l'equip blanc.La història entre el CTA i el Reial Madrid es remunta fins al primer president dels àrbitres,, fill del famós compositor Issac Albéniz. Va assumir el màxim càrrec del Comitè el 1922 quan de 1911 a 1912 va ser jugador del club blanc, i soci i directiu del 1913 al 1917. El rellevaria, jugador del Madrid entre 1914 i 1915 i directiu entre 1913 i 1916.Sense canvis en el tercer president dels àrbitres., que va dirigir l'organisme entre 1924 i 1926, havia estat anteriorment president de l'Stadium de Madrid (filial del club blanc), a banda de soci i directiu. El quart president del CTA va ser, en dos períodes entre 1926 i 1928 i entre 1930 i 1936, quan anteriorment també havia estat soci i directiu del Madrid. Entremig, el 1928va ser el màxim dirigent del CTA, quan a principis de segle havia estat jugador, soci i directiu.Anys després, amb la dictadura franquista ja instaurada, els excàrrecs vinculats a "l'equip del règim" també van seguir vinculats al CTA. El primer va ser, que en fins a dues etapes va dirigir el comitè (1946 i 1952-1953) i va ser futbolista del Madrid entre 1911 i 1921. Entremig hi va haver com a mandataris del CTA(soci del Madrid),(jugador i soci del Madrid) i(jugador del Madrid des de categoria infantil fins al primer equip).Per rematar-ho, el president més longeu de la història del Comitè és, que va dirigir-lo del 1967 al 1990. Del franquisme a la democràcia, com altres càrrecs que mai es van renovar durant el canvi de règim. Abans, Plaza havia estat jugador de Plus Ultra, l'antic filial del Reial Madrid. Aquesta és la llista de la vergonya, que per molt mal que faci a la capital de l'Estat, és la veritat i posa en evidència qui és l'"".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor