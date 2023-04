El PSC i Junts eleven la pressió sobre el Govern per la sequera

La situació de sequera que viu el país continua al centre de l'actualitat política, i ho fa també per la manca d'acord de l'executiu deamb els partits de l'oposició, en un debat profundament tacat també per la proximitat de les eleccions municipals . El primer fracàs es va produir quan el Govern d'ERC només va aconseguir els seus propis vots per tirar endavant el decret de la sequera. Després, la cimera amb els partits va saltar pels aires, i ara PSC i Junts preveuen nous moviments per seguir amonestant el Govern per la seva gestió a l'hora de fer front a aquesta crisi de la qual se'n parlarà durant les setmanes vinents i mesos.De moment, el grup parlamentari deja ha anunciat que ha registrat unaal decret, que es va forçar que fos tramitat com un projecte de llei per, precisament, sotmetre'l a canvis de l'oposició. En roda de premsa aquest dimarts des del Parlament, la portaveu parlamentària dels socialistes,, ha assegurat que la confiança amb el Govern "s'ha", i ha acusat Aragonès i a la consellera d'Acció Climàtica,, d'haver "faltat" a la seva paraula.La principal discrepància que allunya els socialistes i l'executiu és elcontra els ajuntaments que incompleixen en l'ús d'aigua o bé que no tenen un pla d'emergència. El Govern considera que s'ha d'aplicar per no donar barra lliure a les administracions, mentre que els socialistes defensen que la responsabilitat no es pot traslladar als ens locals. Aquesta posició dels socialistes, que també defensa en part Junts, ha estat àmpliament criticada d'electoralisme per ERC, però també per part dels comuns i la CUP.L'esmena a la totalitat que ha presentat el PSC es debatrà, previsiblement, en el ple d'aquí a. I aquest no és l'únic examen al qual podria fer front el Govern, i és queja ha advertit que no descarta atacar també per la via parlamentària. "Si el Govern continua amb la seva inacció i no presenta al Parlament unsobre la sequera tal com es va comprometre, Junts no dubtarem a prendre la iniciativa des del Parlament", ha promès el president del grup parlamentari,, en una atenció als mitjans de visita a la dessalinitzadora del Prat.El líder dels juntaires ha acusat Aragonès de no "liderar" ni buscar "consensos" en les seves polítiques, i ha recordat que quan l'executiude la sequera al Parlament gràcies a l'abstenció del seu partit i altres, tant el president com la consellera d'Acció Climàtica es van comprometre a elaborar un nou decret. Aquest moviment, esperava Batet que fos en la reunió de l'executiu d'aquest matí: "Si no ho fa, tal com es va comprometre en sessió de control, presentarem una proposta per garantir les inversions necessàries per ajudar els ajuntaments i tirar endavant projectes clau com la dessalinitzadora del Prat", ha assegurat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor