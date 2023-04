Fer de l'habitatge «un dret real» davant el «fracàs» del PP: el pla de la Moncloa pels 50.000 pisos de la Sareb

​El Marroc, una dictadura?

Elha aprovat aquest dimarts la mobilització de 50.000 habitatges de la Sareb (Societat de gestió d'actius procedents de la reestructuració bancària) per ade joves i famílies. I ho ha fet com sol fer-ho cada vegada que anuncia mesures de política social: atacant durament l'oposició de dretes. Aquest dimarts, la ministra portaveu,, ha respost amb contundència a les crítiques fetes per, que ha qualificat la mesura de "fantasmada", ha qualificat deles polítiques d'habitatge del PP i ha assegurat que l'executiu intenta "revertir" les polítiques del PP en el terreny de l'habitatge."Hem de deixar d'estarn política pública d'habitatge", ha assegurat Isabel Rodríguez. La portaveu ha assenyalat que ha arribat el moment de tractar l'habitatge "com un dret real". La portaveu ha assenyalat que Espanya "vol estar al davant" de la UE en aquest àmbit, amb l'objectiu d'un 20% d'habitatge públic.La vicepresidenta primera i ministra d'Economia,, ha presentat el p rojecte, que pretén la reconstrucció del parc públic , que s'està ampliant gairebé en un 50%. Calviño ha explicat la "nova estratègia" per a l'ús social d'habitatges i de sòls urbanitzables en mans de la Sareb. Calviño ha explicat que a l'estat espanyol hi ha un parc públic d'uns 300.000 habitatges, un 3% del total enfront el 9% de la mitjana de la Unió Europea. Per això, ha dit, és fonamental aprofitar el 100% dels actius de la Sareb per una reconstrucció efectiva del parc públic.L'objectiu és ampliar fins al 100.000 habitatges el parc públic, que segons la vicepresidenta va serpels governs del PP. Calviño ha explicat els canvis produïts a la Sareb des que l'actual executiu en va prendre el control, canviant els directius, baixant els seus sous i posant els seus actius al servei de polítiques socials. Ha assenyalat que la Sareb disposa en aquests moments d'unque poden servir per a ús social, a més de 14.000 que ja estan habitades i sòls disponibles on es podrien desenvolupar fins a 15.000 habitatges.Per aprofitar tots aquests actius, Calviño ha explicat elsdel pla de l'executiu per assolir-ho. En primer lloc, la mobilització dels 21.000 habitatges de la Sareb, 9.000 d'elles ja disponibles per a la venda i 12.000 pendents d'obra mitjançant acords amb comunitats autònomes i municipis. La Sareb està a punt de tancar acords amb municipis de l'àrea metropolitana per donar ús social a unes 80 vivendes. En segon, la gestió proactiva dels habitatges ja habitats, on es detectaran les situacions de vulnerabilitat.Finalment, s'ha posat en marxa un programa deamb acords de col·laboració público-privada. Calviño ha resumit els tres objectius de la política d'habitatge de l'executiu: impulsar el parc públic d'habitatge, donar suport a lai millorar la cohesió en tot el territori. I això fer-ho amb una gestió dels actius públics i "vetllant pels recursos dels contribuents".va anunciar que l'executiu aprovaria la mobilització de 50.000 habitatges de la Sareb. L'habitatge, va assegurar Sánchez, és un "dret real" i va avisar que el 70% dels problemes de la societat estan relacionats amb la dificultat que tenen per accedir-hi. En aquesta línia, el cap de l'executiu va carregar contra el PP i les polítiques sobre la matèria que va fer mentre governava. Les va qualificar de "rotund fracàs" i, segons va expressar, van convertir l'esmentat dret en "una mercaderia".En resposta a les declaracions de la vicepresidenta segona i líder de Sumar Yolanda Díaz qualificant el Marroc de "dictadura", la portaveu ha dit que "són declaracions personals" i que "aquesta no és la posició d'Espanya". Rodríguez, com ja és habitual, no ha volgut dir res sobre les picabaralles entre Podem i Sumar., amb l'argument que no opina sobre debats de partits polítics.

