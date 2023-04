​Els Bombers també avancen l'arribada dels mitjans aeris extraordinaris

Més mitjans terrestres

Elshan avançat un mes l’previstos per a la campanya d'estiu. Ho ha avançat El Periódico i ho han confirmat a l'ACN fonts d'Interior. La previsió és que l'1 de maig arribin(AVA),i unAquests aparells se sumaran als mitjans aeris que Bombers té durant tot l'any. Tot plegat després de la greu situació deque afecta tot Catalunya i l'elevat risc d'incendi. De fet, per primera vegada, la campanya forestal arrencarà l'1 de juny, una mesura que esdevindrà estructural, tal com va avançar fa unes setmanes Nació Segons han apuntat fonts d’Interior, el nombre de mitjans aeris previstos per la campanya d’incendis forestals d’aquest estiu serà similar al de 2022. El que sí que es veurà incrementat és la quantitat de mitjans terrestres, perquè ja ha començat a arribar una part delsque s’han d’anar incorporant als parcs d’arreu del territori al llarg d’aquest 2023.Enguany els avions dels Bombers no podran carregar als embassaments de Sau (Osona), la Baells (Berguedà) i la Llosa del Cavall (Solsonès) , que es troben inoperatius a causa del nivell baix d'aigua. Tot i que el cos ha reconegut que l’aigua pot trigar una mica més a arribar si es generen incendis propers a aquestes zones de les comarques centrals, han remarcat que hi ha d'altres pantans i han advertit que els helicòpters sí poden omplir els seus dipòsits a les basses públiques que hi ha repartides arreu de Catalunya.En aquest sentit, han detallat que de les 1.600 basses públiques que hi ha i que també es fan servir per carregar els camions,per avaries i d’altres factors que no estan estrictament relacionats amb la sequera.Així, han indicat que n'hi ha 1.400 sí que funcionen correctament. Tot i això, han reconegut que una petita part d'aquestes, les que s’abasteixen d’aigua procedent d’aqüífers o fonts naturals, es troben

