Una llibreria centenària de Portugal farà parada a Barcelona per Sant Jordi

Façana de la llibreria Lello de Porto Foto: Viquipèdia

Visita molt especial per. La llibreria centenàriade, a, tindrà parada als carrers de la capital catalana per aquesta Diada. Catalogada per mitjans com el The Times o el The Guardian, la CNN o el National Geographic com una de les llibreries més boniques del món, es dedica a la venda de grans llibres que surten per primer cop de la seva seu.Amb un gran disseny tant a la seva façana com al seu interior, la llibreria portuguesa és considerada. Entre les seves enormes prestatgeries hi ha un recull llibres, contes i novel·les en diferents idiomes, i alguns dels exemplars no es poden trobar en cap altre lloc. En aquesta ocasió, presentaran la versió original d'aprofitant que es compleixen 80 anys de la seva publicació.A la capital catalana, presentarà aquest 23 d'abril dos exemplars originals i signats per l'autor d'aquest clàssic de la. Qui vulgui visitar la parada, la trobarà disponible a la. Una gran oportunitat per veure les pàgines originals de l'obra d'

