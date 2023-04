Advertència de la policia sobre la data de caducitat del teu DNI o passaport: apunta-t'ho

Quina documentació he de presentar?

Una fotografia recent en color de la teva cara, amb una mida concreta: 32x66 mil·límetres. El fons també ha de ser blanc, amb la cara descoberta i sense ulleres de sol o cap altre element obscur que impedeixi identificar correctament el rostre.

Taxa de renovació del DNI: per tornar a emetre el document, l'Estat requereix el pagament d'una taxa de 12 euros. Es pot fer en efectiu, amb targeta de crèdit o dèbit a la mateixa oficina o comissaria.

Quina vigència té el DNI?

Els menors de 5 anys: han de renovar el DNI cada 2 anys.

han de renovar el DNI cada 2 anys. Entre 5 i 30 anys: han de renovar el DNI cada 5 anys.

han de renovar el DNI cada 5 anys. Entre els 30 i els 70 anys : han de renovar el DNI cada 10 anys.

: han de renovar el DNI cada 10 anys. Els majors de 70 anys: és vitalici, no cal tornar-lo a renovar (a no ser que es perdi).

Tothom vol evitar problemes amb les gestions delde l'estat espanyol. El document, que cal recordar que és gratuït, personal, intransferible i cal dur sempre a sobre des de l'edat de 14 anys,des de fa. Ara bé, sempre hi ha complicacions, persones que encara no saben que han de fer per renovar-lo correctament o quina documentació cal presentar en certs casos.Per això mateix,ha publicat un vídeo on ha emès una advertència a la ciutadania sobre la data de caducitat del DNI: tothom el pot renovar abans que es caduqui (moltíssima gent ho fa per evitar tenir problemes en deixar d'estar en vigor)Només es pot renovar el DNI abans de caducar sis mesos abans de la data que surt al carnet.els espais temporals es modifiquen: es podrà renovar un any abans. Tots els documents tenen imprès en les seves cares les dates d'emissió del carnet i la data de caducitat, de manera clara i ben identificada.Per renovar el DNI només calen dos elements indispensables per tornar a sortir de la comissaria amb un carnet nou. Primer, evidentment, aconseguir cita a través del portal oficial del cos de seguretat espanyol. Després, un cop aconseguida la data, cEl DNI requereix una renovació constant, cada cert temps. Ara bé,de la persona, ja que la vigència i caducitat del document canvia.

