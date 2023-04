Damm augmenta la facturació un 26% i frega els 1.900 milions d'euros

La multinacional catalanava obtenir und'euros durant l'exercici del 2022, xifra que representa un descens del 16% en comparació amb l'any anterior, segons ha explicat la companyia aquest dimarts en un comunicat. L'empresa presidida per Demetrio Carceller ha atribuït aquest resultat al context d'incertesa causat per la guerra d'Ucraïna, l'impacte de l'escalada de preus de l'energia, dels materials d'envasaments, dels costos logístics i de producció i la dificultat d'accés a determinades matèries primeres. Pel que fa la facturació,, és a dir, unque l'exercici del 2021.Segons la cervesera caalana, l'any passat va estar marcat per unadesprés de la pandèmia que es va traduir en un creixement destacat especialment en el canal de l'hostaleria però també pel, acompanyat d'un augment de preus de l'energia i de costos de producció, entre d'altres. A més, també assenyala que ha fet un "especial esforç" en la reducció de la petjada mediambiental i per "protegir els interessos dels clients d'hostaleria i el poder adquisitiu dels consumidore".Pel que fa a la, va registrar un increment del 12% i va passar dels. La resta de negocis més enllà de la divisió de begudes, els negocis de la distribució, restauració i logístics han tingut un comportament en línia amb l'increment dels ingressos consolidats, segons explica Damm.La companyia també subratlla eli posa d'exemple l' adquisició de la fàbrica de cerveses Eagle Brewery a la localitat anglesa de Bedford . En aquesta fàbrica, s'hi produeixen 1 milió d'hectolitres anuals i dona feina a una setantena de persones que formen part de la plantilla de Damm al Regne Unit. Actualment, més del 30% de l'activitat del negoci de begudes es desenvolupa en el mercat exterior i en instal·lacions de producció pròpies. La marca té presència a més de 130 països.El resultat de l'exercici se sotmetrà a l'aprovació de lade la companyia, que se celebrarà a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm el pròxim 23 de maig.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor