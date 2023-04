Candidats a les eleccions municipals 2023 a Vilanova i la Geltrú: llista completa

Olga Arnau, candidata d'ERC a l'alcaldia

Juan Luís Ruiz, candidat del PSC a l'alcaldia

Jaume Carnicer, candidat de Junts a l'alcaldia

Josep Manel Ametllé, candidat de la CUP a l'alcaldia

Erika Quintero, candidata de Ciutadans a l'alcaldia

Juanma Rodríguez, candidat de Som Vilanova i la Geltrú a l'alcaldia

Dades de les eleccions del 2019 que va guanyar Arnau (ERC)

PSC - CP: 7 regidors.

ERC - AM: 7 regidors.

JxCat - JUNTS: 3 regidors.

CUP - AMUNT: 3 regidors.

Cs: 3 regidors.

SVNG - PODEM: 2 regidors.

A la capital delhi haurà dos protagonistes principals de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. Concretament, el, que intentaran marcar diferències entre ells després d'empatar a 7 regidors el 2019. Darrere,lluitaran per apropar-se a les dues formacions capdavanteres i analitzar quins són els millors pactes per governarL'actual alcaldessa de Vilanova i la Geltrú,, es manté com a cap de llista per aquest 28-M. Durant l'acte de presentació de la seva candidatura, Arnau va afirmar que si torna a arribar a l'alcaldia apostarà per la "transformació de la ciutat i sobretot pel benestar de les persones". Actualment està governant gràcies al pacte que va segellar amb Junts i la CUP el 2019.repeteix com a candidat socialista a l'alcaldia de Vilanova i la Geltrú. Economista i enginyer tècnic en mecànica, diputat al Parlament de Catalunya i regidor a l'Ajuntament des del 1995, lluitarà per superar ERC quatre anys després d'empatar en regidors. Els tres grans eixos del seu programa són l'espai públic i mobilitat, les polítiques d'inclusió i la cultura dels esports com a font de turisme i ocupació.El candidat definitiu de Junts, després de la renúncia de Gerard Figueras, és. El seu objectiu és retallar distàncies amb els dos partits que van liderar les urnes el 2019 i entrar al govern municipal. Des del 2019 és regidor a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.La CUP es presenta a Vilanova i la Geltrú ambcom a cap de llista. Graduat en ciències polítiques i assessor del grup municipal, anirà acompanyat de Tània Reyes, Jaume Aibar, Núria Araüna, Pau Formatger i Marina Bau.repeteix com a candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Vilanova i la Geltrú. Després d'obtenir tres regidors el 2019, Quintero buscarà una millora dels resultats, tot i la situació crítica en què es troba la formació taronja a tot l'Estat.és el cap de llista de Som Vilanova i la Geltrú. Després de ser el número tres de la candidatura el 2019, ara fa el salt per encapçalar la formació que compta el suport de Podem, que no pot presentar-se sota aquesta marca atès que a la ciutat no hi ha acord amb En Comú.Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a Vilafranca del Penedès, amb unade l'electorat que va escollir els

