Dos coches se pican no dejándose adelantar



📹 Ronda Litoral, Barcelona pic.twitter.com/BWzNQ0S3Kc — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 18, 2023

Conductors temeraris a lade. L'enfrontament entre dos cotxes ha estat a punt d'acabar en un, tal com ha compartit la plataformaa través de les xarxes socials, i gràcies a les imatges d'un tercer conductor que observava amb incredulitat els fets.Tal com es pot veure en el vídeo, el primervol fer un doble canvi de carril per poder agafar una sortida, però l'altre el bloqueja i li barra el pas. El primerreacciona fent un altre canvi de sentit, però torna a quedar tapat per l'altre. Finalment, i a punt de xocar, acaba fent una frenada i un gir molt arriscats per acabar abandonant la via al límit. Una imprudència que podria haver acabat en

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor