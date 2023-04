Aquests són els llibres més venuts a les portes de Sant Jordi

(Proa), de Gemma Ruiz , lidera la llista dels llibres més venuts de ficció en català a les portes de, segons dades de Libridata. La segueixen(Univers), de Xavier Bosch, i(L’Altra Editorial), de Maggie O’Farrell. En l’apartat de no-ficció en català, encapçalen el rànquing,(Rosa dels Vents), de Xavier Sala i Martin;(Blackie Books), de La Sotana, i(La Campana), de Carles Porta El més venut en català de literatura infantil i juvenil és(Estrella Polar). Al rànquing de ficció en català, segueixen a Gemma Ruiz, Xavier Bosch i Maggie O’Farrell,(La Campana), de Regina Rodríguez, i(Edicions del Periscopi), de Gabrielle Zevin. En les primeres posicions també hi ha autors com Albert Sánchez Piñol, Andreu Claret , Marta Orriols, Andrea Genovart i Enric Calpena En l’apartat de no-ficció en català, també destaquen(Efados), de Daniel Rangil, i, de Quim Monzó i Sergi Pàmies. Pel que fa als llibres de literatura infantil i juvenil en català, els més venuts són, d’AA.VV. (Estrella Polar); Tinc un volcà i no vull respirar (El cep i la nansa), de Joan Turu i Míriam Tirado, i, d’AA.VV. (Estrella Polar).

