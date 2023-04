Per desgràcia, l’anime encara no parla català: «Suzume» demostra que queda molta feina per fer

Que aixequi la mà qui, després de l’escola, es plantava davant la tele amb un entrepà de Nocilla i consumia, pràcticament sencera, la programació del Club Súper 3/K3/3XL fins la nit . La majoria dels que ara sou davant l’ordinador/tablet/telèfon —molts segurament asseguts a la tassa del vàter— i heu aixecat la mà deveu tenir entre 25 i 35 anys i vau créixer acompanyats de l’Inuyasha, la Sakura, el Doraemon i el seu casquet volador — mai, gorrocóptero—, la Marinera Lluna i, el meu detectiu adolescent preferit, el Conan. I m’hi jugo el sou que la majoria de vosaltres ara esteu somrient nostàlgicament i pensant en com han canviat les coses des d’aleshores; com us connecteu a L’hora Boomer de l’X3 i com us heu enganxat a les noves aventures deI tot, perquè. I això volia dir que, malgrat menjar amb bastonets i escriure amb un alfabet diferent del nostre, els enteníem. Es feien propers.I, encara millor, que nosaltres podíem ser ells a l’hora del pati.Els darrers anys, molta gent s’ha sumat, de manera oportunista, al carro de què alguns fa anys que intentem defensar: quei que això, a Catalunya, és sinònim d’anime. No pretenc anar d’abanderada ni de posar cap primera pedra de res —hi ha teòrics i especialistes en el tema que em porten anys d’avantatge i coneixements. De la mateixa manera que no em considero La llibertat guiant el poble,. I menys, quan molts d’aquest són els que et miren raro quan admets, encara amb el cap baix per les possibles connotacions negatives que pot tenir, que ets consumidor d’animació japonesa tot i tenir més de 13 anys. Al cap i a la fi, però, tota suma a la lluita és positiva. No veig els líders independentistes queixar-se perquè algú que abans votava Socialistes ara vota Esquerra, Junts o la CUP.El cas és que els comptes de Twitter abanderats del doblatge en català han fet molta feina fins i tot quan se’ls titllava de bojos motivats patriotes i, fins i tot, frikis —aquell adjectiu que tant rebuig i alhora tanta estima genera. Ara, semblava que havíem arribat a una situació de progrés amb el naixement d’un canal en què no només s’apostava per l’anime en català, sinó que es feia amb criteri, valorant el producte com cal, i potenciant-lo tant com es pot.—i sí, aquí hem de donar les gràcies a la qualitat infinita del Conan, que cada tardor omple sales de cinema amb un nou cas.Per desgràcia, com passa amb totes les lluites,Perquè aquest cap de setmana s’ha estrenat una de les pel·lícules d’anime més important dels últims anys, i només ho ha fet en versió original subtitulada i doblada al castellà.que ja ens havia delectat —també en català— prèviament amb dos llargmetratges que han revolucionat la història de l’animació nipona:. No s’entén com pot ser que un dels films més transcendents del mercat del país del sol naixent els últims anys aterri a un dels territoris internacionals on l’anime i el manga proliferen tant que cada any l’hi dediquem un saló que s’està fent tan gran que hem d’ampliar aforament en cada edició, i no ho faci en la llengua del país.Estalvieu-vos, si us plau, els comentaris alliçonadors amb ferum de mansplaining.fins casa nostra (Crunchyroll). I fins i tot els intringulis polítics. No em direu res de nou i n’he tingut prou amb els missatges privats de Twitter que m’han arribat arran d’un tuit amb una pregunta retòrica sobre el tema. Però aquesta setmana, i ho he hagut de fer en versió original subtitulada en castellà, i permeteu-me que en aquest espai m’esplaï en la meva indignació.PerquèNo m’atreveixo a dir que és millor que Your Name perquè és improbable que Shinkai acabi superant la que, per a molts, és la seva grand opus absoluta. Peròper una pel·lícula que representa la síntesi màxima de les virtuts del seu director: una animació més enllà de la màgia com a motor i mitjà per narrar una història de superació personal que, alhora, és una metàfora brutal sobre l’ansietat climàtica i el drama meteorològic.. És el cineasta preferit de Tomàs Molina. Your Name lliga la història dels dos protagonistes a través de la caiguda d’un meteorit, i Weathering With You se centra en una jove que pot controlar el temps i aturar la pluja.i a través de les quals s’està escapant un ésser malvat que, oh sorpresa, provoca terratrèmols. La ferida japonesa amb els sismes i, per extensió, el tsunami, és gairebé tan profunda com la de la bomba atòmica. I la connexió espiritual amb la natura que se’n deriva —o de la que neix el dolor— ha inspirat especialment el gènere de l’animació.En el cas de Shinkai, aquest tema se sintetitza perfectament en una imatge que ja ha esdevingut absolutament icònica del director: el menjar de les pel·lícules de Hayao Miyazaki són els cels estrellats de Makoto Shinkai. Són absolutament inconfusibles, preciosos de veure, i proporcionen un tel perfecte pel tipus d’històries que vol transmetre al seu públic.A Suzume, sí, per no desentonar amb les seves altres pel·lícules perquè juntes, d’alguna manera, puguin formar una espècie de trilogia temàtica. Però no és una pel·lícula romàntica; és una road movie sobre el viatge que emprèn la seva protagonista, l’homònima Suzume, per, de manera gairebé inconscient, superar un dol que li ha marcat la vida.. Una metàfora que es retroalimenta: el dol de la Suzume és el dol d’una població, d’una societat, d’un país sencer. Un trauma que va més enllà de les generacions.o els esperits del bosc de Mononoke. Que s’ha convertit en una problemàtica universal que no podem resoldre simplement tancant una porta.El resultat—com passa sempre amb les pel·lícules de Shinkai— quan falten vint minuts pel final, i que et corromp les entranyes amb una convicció agredolça. Surts de la sala de cinema sense poder-te treure la banda sonora del cap i amb la sensació que has estat testimoni d’un fet especial que es recordarà i quedarà emmarcat a la història.Imagineu-vos com hauria estat de poderós poder-la gaudir en català. Imagineu-vos com de fons hauria calat el missatge; que profund hauria arrelat en les nostres ànimes la tesi que amb tanta devoció. Com passarà, per cert, arreu del món.Partit a partit, que deia aquell. Tot arribarà.. I algun dia aquest debat acabarà ique ens mereixem. Mentrestant, aneu al cinema, que Makoto Shinkai ho mereix.

