El Parlament acorda defensar l’escó de Borràs davant la JEC amb el vot en contra del PSC

La mesa del, reunida aquest dimarts al matí, ha acordat presentar al·legacions a contra l' ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'escó a Laura Borràs , presidenta suspesa de la cambra, després de la seva sentència condemnatòria . Amb el vistiplau d'ERC, Junts i la CUP, l'acord de la mesa -presidida en funcions per la vicepresidenta republicanaés traslladar l'encàrrec alsde la cambra perquè elaborin aquestes al·legacions, i un cop fetes, sempre abans del-data límit imposada per la JEC- les presentaran amb la intenció de defensar el reglament del Parlament, que estableix la no retirada d'una acta fins que la. L'acord ha estat majoritari a la mesa, però no ha comptat amb el suport del, que ha votat enVa ser dijous quan la JEC va activar el compte enrere per retirar l'acta a Borràs, donant deu dies a Vergés, que exerceix les funcions de presidenta arran de la suspensió de Borràs, perquè digui si retira o no l'escó de presidenta de Junts. És el mateix que va passar en el cas de Pau Juvillà , exdiputat de la CUP, aleshores amb Borràs com a presidenta del Parlament, i que va acabar perdent l'escó. En aquella ocasió, elen la decisió de presentar al·legacions, però els socialistes consideren que ara no val la pena presentar-ne perquè els precedents indiquen que no serviran per aturar l'ordre de la JEC: "No cal fer al·legacions a la JEC. Dues situacions prèvies ho indiquen", ha declarat la portaveu socialistaen roda de premsa, en referència al cas Juvillà, però també de Quim Torra.Enmig d'aquesta batalla al Parlament que també està enverinant la precampanya de les municipals, la presidenta de Junts no s'ha estat d'atacar Vergés de vulnerar els seus drets de manera "deliberada, premeditada, injusta i antidemocràtica" quan ella i la resta de membres de la mesa -excepte Aurora Madaula, del seu partit- van decidir, en aplicació deldel Parlament. Això va passar al juliol, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va obrirpel cas dels contractes fraccionats a la, i que ha acabat en una condemna de 4 anys i mig de presó contra Borràs pels delictes de prevaricació i falsedat documental.Sempre mirant els precedents, tot apunta que Borràs acabarà perdent l'acta de diputada abans que hi hagi sentència ferma. Lava més enllà del que estableix el reglament del Parlament, i així també ho ha assenyalat el PSC: "La LOREG està per sobre del reglament", ha declarat Romero. La portaveu socialista també ha demanat, una vegada més, queo sigui apartada per tal de recuperar la "normalitat" a la cambra catalana, i ha culpat els partits independentistes de la situació, per haver-la investit presidenta malgrat conèixer la causa que l'afectava amb la Institució de les Lletres Catalanes.

