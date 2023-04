Què passarà si Clara Ponsatí no compareix dilluns al Tribunal Suprem?

La causa no hauria de quedar bloquejada

Pendents de Luxemburg

L'estratègia de, un cop desactivat el risc de presó, passa entre altres coses per tensar el poder judicial i evidenciar, a ulls d'Europa, que se li estan vulnerant drets fonamentals. Aquest dilluns està citada al, pas previ per tancar la instrucció de la causa per l'1-O i enviar-la a judici. L'eurodiputada de Junts ja ha dit que no s'hi pensa presentar. "Tinc coses millors per fer", explicava fa uns dies. Concretament, dilluns a la tarda ha d'assistir a Comissió d'Indústria, Investigació i Energia. Si no compareix voluntàriament a Madrid, el jutgedictarà una ordre de detenció contra ella i, si trepitja territori estatal, serà arrestada i traslladada a la capital espanyola. Forçarà Ponsatí aquesta situació? El seu entorn manté la incògnita. L'eurodiputada ha estat aquest diumenge a Barcelona per signar llibres per Sant Jordi , però tot apunta que dilluns no trepitjarà territori estatal. Els riscos, en tot cas, són mínims. Laha fet que l'eurodiputada de Junts estigui perseguida per un delicte de, amb penes que són només d'inhabilitació. Si fos detinguda en algun moment, com ja va passar al març, seria posada en llibertat al cap d'unes hores, un cop hagués comparegut davant del jutge. Si la detenció es produís a Catalunya,. A Llarena li interessa que Ponsatí passi pel Suprem per poder acabar, finalment, una instrucció que s'ha allargat durant anys, i enviar-la a judici.Segons el jutge, la compareixença de Ponsatí és necessària per continuar el procediment. La seva defensa sosté que no és així i que no caldria ni tan sols una detenció, perquè el delicte pel qual se la persegueix no implica presó. En aquest sentit, l'advocat Gonzalo Boye sosté que la declaració indagatòria que reclama Llarena no és necessària. El catedràtic de Dret Processalassenyala també que. En el cas de Ponsatí, que ja ha dit que no vol declarar, forçar la declaració indagatòria a través d'una detenció i només per un delicte de desobediència seria unaAra bé, un nou arrest permetria a Ponsatí i a la seva defensa evidenciar de nou les vulneracions de drets a l'estat espanyol. L'eurodiputada insisteix que la protegeix la immunitat parlamentària, que la detenció del 28 de marçi que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent jutjar-la, d'acord amb la sentència del(TJUE) sobre les euroordres. Per ara, el Parlament Europeu no s'ha pronunciat sobre la qüestió de l'eurodiputada independentista i el cas l'analitza el(JURI), a qui Ponsatí va demanar empara fa uns dies. Aquests procediments són llargs i l'entorn de l'eurodiputada no espera resposta fins d'aquí a uns mesos.Llarena ha obviat fins ara la sentència del TJUE, però sí que ha negat que la immunitat protegeixi els eurodiputats dins del territori espanyol. En la darrera interlocutòria del jutge, que decreta l'alliberament de Ponsatí i que ja ha estat recorreguda per Boye, argumenta que la immunitat de la dirigent independentista sí que obliga a, peròa l'Estat per acabar la causa pel referèndum, perquè Ponsatí va ser processada un any abans de convertir-se en eurodiputada. Això fa que, d'acord amb la legislació espanyola, el procediment contra ella pugui continuar.Llarena conclou així que l'eurodiputadaquan va tornar a Barcelona, i ho podria tornar a ser si, com passarà, es nega a comparèixer voluntàriament aquest dilluns al Suprem. La defensa de l'eurodiputada està convençuda que aixòen la justícia europea. En tot cas, sense la declaració indagatòria, la causa no necessàriament hauria de quedar bloquejada de nou. Tal com ressalta Nieva, si Ponsatí no compareix voluntàriament, Llarena podria tancar la instrucció i enviar-la a judici. A més, tractant-se d'un delicte de desobediència, el judici oral es podria fer sense presència de l'acusada. Sí que hi hauria de ser, però, la seva defensa.Els advocats de l'eurodiputada recullen totes les actuacions que està duent a terme Llarena aquestes darreres setmanes per traslladar-les al Parlament Europeu i a la justícia europea, i enfortir la denúncia de vulneració de drets. La detenció del març va ser notificada l'endemà mateix al(TGUE), que té pendent de determinar si el suplicatori dei la mateixa Ponsatí es va tramitar correctament o bé hi va haver irregularitats. La defensa confia també que el tribunal determini l'abast de la immunitat, és a dir, si protegeix els eurodiputats també a Espanya, cosa que ajudaria a esclarir lesEls moviments de Ponsatí han estat seguits atentament per Puigdemont, de cara a calibrar riscos d'una possible tornada a Catalunya, que en el seu cas, perquè se'l persegueix per, amb penes de fins a dotze anys de reclusió. Llarena ja ha dit que, en compliment de la sentència del TJUE sobre Junqueras, si es considerés oportuna la mesura de presó preventiva, aixòdel Parlament Europeu. En tot cas, difícilment Puigdemont es mourà mentre no quedi clar l'abast de la immunitat, quan també es podrienDes que va regularitzar la seva situació, Ponsatí ha anat i vingut de Bèlgica a Catalunya en diverses ocasions sense cap problema. Fa uns dies, va participar en una concentració de suport al raper empresonata la plaça de Sant Jaume. Ho compatibilitza amb la seva feina d'europarlamentària. A ulls de la justícia espanyola, ja no es troba en rebel·lia i, a hores d'ara,. La situació podria canviar, com adverteix Llarena en la interlocutòria d'alliberament, si no compareix aquest dilluns al Suprem. La pregunta és si el jutge voldrà tornar a detenir Ponsatí o bé optarà per tancar la instrucció i enviar el cas a judici.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor