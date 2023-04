Condemnada a vuit mesos de presó una estudiant de Madrid per fer trampes en un examen

Sentència important contra una estudiant dede la. Un tribunal ha condemnat a la jove a vuit mesos deper un delicte de. En concret, va fer la trampa de canviar les respostes d'una prova durant la seva revisió.El dia de la prova, el 30 de maig de 2019, ja es van veure les intencions de l'estudiant, que va haver de serdels seus companys perquè estava intentant-los. Per això mateix, la professora va decidir fer unaa la prova de l'alumna condemnada i a la de dos companys més per acreditar que no se n'hagués sortit en veure'ls-hi lesLa sorpresa de la docent va ser quan, un dia després dels fets, a la revisió, el text de l'era diferent del que va fotografiar en dues de les preguntes. L'estudiant ha al·legat serper part de la universitat madrilenya per haver denunciat "manipulació de les dades de les seves notes" en un curs anterior. També li van obrir un, cosa que creu que és per-la.Malgrat que la jove ha negat els fets i assegura que la imatge de la professora ha estat manipulada, el jutge no ha cregut els seusi ha deliberat en favor de la universitat. Per això, a banda de lade presó que no haurà de complir, també ha estat sentenciada a inhabilitació de sufragi passiu durant el mateix període de temps, amb unaque arribarà als 1.440 euros.

