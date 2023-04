Una imatge creada per intel·ligència artificial enganya un prestigiós concurs i s'endú el primer premi

An AI-generated image wins the Sony World Photography Awards.



"Boris Eldagsen himself has come out and stated after the winning result was announced that this isn’t a photograph at all. It’s an image generated by inputs he provided to the Open AI photo tools".



Commoció al món de la fotografia., un fotògraf alemany, ha aconseguit endur-se el primer premi del prestigiós. Ho ha fet, però, enganyant el certamen amb una imatge realitzada a través d'intel·ligència artificial. Després de veure com el jurat triava la seva fotografia com la número 1 de tot el concurs, ell mateix ha admès que es va sentir completament "aclaparat" i va rebutjar endur-se el primer a confessar com havia estat feta la seva imatge.que els Premis Mundials de Fotografia no s'adonessin de tot això", va apuntar Eldagsen, qui va reconèixer tot plegat l'endemà que l'entitat de fotografia anunciés els guanyadors,Segons ha acabat admetent ell mateix, la seva intenció inicial era comprovar si els concursos i certàmens de fotografia estaven preparats per detectar imatges fetes amb intel·ligència artificial i fins on podia arribar amb la seva creació.L'alemany va explicar com va fer la fotografia, a través d'una interacció de(diferents tècniques per deixar encara més nítida i realista una fotografia), tot gràcies als seus coneixements sobre el tema."Nosaltres, el món de la fotografia, necessitem un debat obert. Una discussió sobre què volem considerar fotografia i què no.o seria un error? Amb el meu rebuig al premi espero accelerar aquest debat", ha sentenciat.

