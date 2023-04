Notícies del 17 d'abril de 2023

22:54 Assalten la residència de l'ambaixador de la Unió Europea al Sudan



La residència de l'ambaixador de la Unió Europea al Sudan ha estat assaltada en el marc dels enfrontaments entre dues faccions de militars després que hagin fracassat les negociacions per a una transició democràtica. L'alt comissionat de la UE per als Assumptes Exteriors, Josep Borrell, ha explicat el succés en una piulada a Twitter i ha alertat que aquest fet constitueix una "violació absoluta" de la Convenció de Viena. En aquest sentit, ha recordat que la seguretat de les instal·lacions diplomàtiques i del seu personal són "responsabilitats primordials" de les autoritats sudaneses i "una obligació sota la llei internacional". Aidan O'Hara va ser nomenat ambaixador de la UE al Sudan l'agost del 2022.

22:24 Denuncien pintades antisemites a la Gran Sinagoga Maïmònides de Barcelona



La comunitat jueva de Barcelona ha denunciat pintades antisemites a la Gran Sinagoga Maïmònides de la ciutat. En concret, el col·lectiu afirma que "l'atac" ha tingut lloc la nit de diumenge a dilluns, i assegura que la pintada representa un lema fet servir "tradicionalment pel radicalisme àrab" per "exigir que el poble jueu que viu a Israel sigui llançat al mar". Els fets han estat denunciats als Mossos d'Esquadra, als quals s'ha entregat els enregistraments de les càmeres de seguretat. Les pintades ja han estat esborrades. "Responsabilitzar els jueus, en general, i en aquest cas els jueus de Catalunya, de les polítiques del govern i l'Estat d'Israel és un exemple evident d'antisemitisme", ha denunciat la comunitat en un comunicat.

14:58 Pimec organitza l'únic debat empresarial dels alcaldables de Barcelona... sense Anna Grau



La patronal Pimec reunirà el 24 d'abril els alcaldables en el que serà l'únic debat organitzat per una entitat empresarial en les properes eleccions municipals. L'encontre és una iniciativa de la direcció de l'entitat, presidida per Antoni Cañete, i aplegarà Ada Colau (comuns), Ernest Maragall (ERC), Xavier Trias (Junts), Jaume Collboni (PSC) i Daniel Sirera (PP) al Born. En el debat hi tindran un espai rellevant temes com el model de comerç i de turisme, la mobilitat i les infraestructures. Sobre l'absència de la candidata de Ciutadans, Anna Grau, fonts de Pimec han explicat que només han convidat les formacions a les quals la pràctica totalitat de les enquestes atorga presència al proper consistori. Les formacions que no participen del debat sí que intervindran en els esmorzars amb candidats que organitza la patronal de les pimes. Informa Pep Martí

14:38 ERC denuncia Núria Marín davant la JEC per l'ús "partidista" de recursos públics en campanya

ERC i EUiA portaran l'alcaldessa de l'Hospitalet, la socialista Núria Marín, davant la Junta Electoral per la utilització "partidista" de recursos públics en el context de les properes eleccions municipals. La candidatura d'esquerres que encapçala Jaume Graells considera que la participació de l'Ajuntament en un acte organitzat per la publicació El Llobregat aquesta tarda a l'Hospitalet, tal com reflecteix el material publicat pel mateix mitjà comarcal, així com l'anunciada assistència de Núria Marín, com a candidata i “amfitriona”, suposaria un incompliment de la normativa electoral. En un comunicat, ERC assegura que durant l'acte està prevista la presentació d'una enquesta encarregada a una empresa "sense cap solvència tècnica o professional i fins ara aliena als estudis d'opinió i la demoscòpia", sent el seu únic objecte social el "negoci immobiliari".

14:29 Vergés assenyala "el marc legal i ideològic" de les institucions espanyoles com a obstacle per recuperar la memòria



La vicepresidenta primera amb funcions de presidenta, Alba Vergés, ha lamentat que la lluita per recuperar la memòria històrica "segueixi topant amb el marc legal i ideològic de les institucions espanyoles". Així ho ha dit en l'acte institucional del Parlament per homenatjar les víctimes del franquisme. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha assistit a l'ofrena al monument als immolats situat al pati de la Biblioteca del Parlament amb representants de tots els grups menys de Vox i del PP. També hi han estat presents representants de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i hi ha intervingut la historiadora Conxita Mir.

14:12 El PDECat veu l'acord amb Trias "pràcticament embastat" i celebra la incorporació d'Ortega a la llista



El secretari d'organització del PDECat, Genís Boadella, considera que l'acord amb el candidat de Junts a Barcelona, Xavier Trias, està "pràcticament embastat". Així mateix, ha celebrat la incorporació de l'exvicepresidenta i número 2 del PDECat a les últimes eleccions al Parlament, Joana Ortega, a la llista electoral de Trias. Segons Boadella, la direcció nacional del partit ha decidit posar "tots els esforços" per ultimar un acord i ha assenyalat que la candidatura de Trias és "l'única oportunitat per construir una alternativa al govern Colau". Així mateix, ha assegurat que el PDeCAT posa a disposició de Trias "els seus millors actius".

14:09 L'ANC acusa el Govern de situar-se "fora de la legitimitat democràtica" amb la proposta d'acord de claredat



L'ANC ha rebutjat la proposta d'acord de claredat del Govern, i ha acusat l'executiu de Pere Aragonès de situar-se "fora de la legitimitat democràtica" amb aquest plantejament, que només vol "distreure" la ciutadania. "No ha estat avalada per ningú, ni compta amb cap majoria independentista, i ha estat rebutjada pel Parlament", ha dit l'ANC en un comunicat. Per això, l'entitat conclou que el Govern "s'ha posicionat fora de la legitimitat democràtica que li ha atorgat el mandat popular per fer la independència". El secretariat nacional també carrega contra el comitè d'experts designats per Aragonès i considera que l'objectiu és "renunciar a l'1-O". Així mateix, l'ANC conclou que el Govern ha de dimitir i convocar "eleccions plebiscitàries" si no està disposat a materialitzar la república.

13:41 El PSC confia que la reunió sobre la B-40 "doni els seus fruits": "No tenim sospites que l'acord no s'hagi de complir"



El PSC confia que la reunió d'aquest dilluns a la tarda entre el Govern català i espanyol per intentar desencallar la B-40 "doni els seus fruits". La portaveu dels socialistes catalans, Èlia Tortolero, ha admès que l'acord "no és fàcil", però el partit no té "cap sospita que no s'hagi de complir". El termini per tancar un acord es va acabar el 31 de març, segons es va pactar en el marc de la negociació dels pressupostos de la Generalitat a canvi del suport del PSC. Tot i això, els socialistes donen més marge, "dies o setmanes": "Confiem amb la paraula del president que aquest acord tirarà endavant".

13:37 Xavier Trias no descarta fer una consulta ciutadana sobre la unió del tramvia per la Diagonal



Xavier Trias no descarta fer una consulta ciutadana sobre si cal dur a terme la unió del tramvia per l'avinguda Diagonal de Barcelona. L'alcaldable de Junts n'ha parlat en el marc d'una conferència del cicle 'Objectiu Barcelona', organitzada per Barcelona Global i La Vanguardia. "Jo no faré el que em doni la gana, probablement acabi amb una altra consulta per saber si la gent ho vol. Si m'atabalen molt, la faré", ha manifestat Trias. L'alcaldable de Junts ha defensat que no és partidari d'executar aquesta connexió i ha dit que, en cas de fer la consulta, faria campanya en contra perquè des del seu punt de vista "és llançar diners" que es necessiten per finançar altres projectes.

13:33 Els comuns defensen la unitat entre Sumar i Podem: "A Catalunya ho hem aconseguit"



El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha defensat aquest dilluns la unitat entre Sumar i Podem més enllà de les crítiques creuades entre les dues formacions, i ha posat com a exemple per l'entesa el cas de Catalunya: "El que demostra que la unitat és possible són els fets. Em quedo amb la voluntat feta pública per part de tots, de Yolanda Díaz, Pablo Iglesias i Irene Montero, de continuar treballant per garantir aquesta unitat. És possible perquè a Catalunya ho hem aconseguit", ha destacat en roda de premsa. Així mateix, ha remarcat que la unitat seria positiva per les esquerres i per al futur de l'estat espanyol, perquè només així es podrà garantir un govern "progressista".

12:30 Collboni reivindica el PSC per assolir millores de manera coordinada en municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona



El candidat del PSC de Barcelona, Jaume Collboni, assegura que una hegemonia socialista als ajuntaments de l'entorn metropolità implicarà una millor entesa per abordar solucions consensuades en matèria d'habitatge, econòmica climàtica. Collboni ho ha dit a Santa Coloma de Gramenet en un acte en què s'ha rodejat d'alcaldes com la de la ciutat, Núria Parlon, la de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, o el de Cornellà, Antonio Balmón. "Un acord per a la transició energètica, la promoció econòmica o la política d'habitatge està garantit si hi ha alcaldes socialistes", ha dit, l'alcaldable, que ha posat de manifest l'objectiu de treballar des del consens i sense imposicions entre municipis si és alcalde i, conseqüentment, president de l'AMB.

10:25 El Govern i l'executiu espanyol es reuneixen aquesta dilluns a la tarda a Madrid per intentar desencallar el finançament i el traçat del Quart Cinturó



Representants del Govern i de l'executiu espanyol es reuneixen aquesta dilluns a la tarda a Madrid per intentar desencallar el finançament i el traçat del Quart Cinturó, segons han explicat fonts de l'executiu de Pere Aragonès a l'ACN. El termini per tancar un acord es va acabar el 31 de març, tal com es va pactar en el marc de la negociació dels pressupostos de la Generalitat a canvi del suport del PSC. Fins ara les dues parts s'han intercanviat documents i aquesta tarda es produirà la primera trobada presencial a la seu del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Des del Govern veuen opcions d'arribar a un acord en la jornada de treball. Fins ara l'entesa s'ha encallat en dos punts: el traçat i el finançament de la infraestructura.