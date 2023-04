La neboda de Felip VI apareixerà com a model d'ulleres en un anunci de televisió

La neboda de Felip VI i filla de la infanta Elena,vol mantenir el seu rumb per fer-se un lloc i un nom en la indústria de la moda com aDesprés de presentar-se en diversos esdeveniments amb personalitats molt importants de les xarxes socials -des de festes privades, a petits esdeveniments de l'alta societat-, la germana de Froilán va participar fa un any a ladeixant clar quin volia que fos el seu futur. Ara, potser, ha fet un primer pas molt important per aconseguir-ho.Segons publica La Vanguardia,serà una de les models d'una coneguda marca espanyola d'ulleres i protagonitzarà un espot publicitari que arribarà a les televisions de tots els ciutadans de l'estat espanyol. Amb més de 240.000 seguidors a Instagram, la neboda del monarca espanyol fa el salt a la publicitat amb marques, com han fet moltes altres "grans influencers" de l'Estat.En aquest anunci, la jove de 22 anys compartiria protagonisme amb persones com el dissenyador. Altres cares molt conegudes pels joves a les xarxes socials com la catalana, una de les influencers més importants de tot l'estat espanyol, també han fet anuncis publicitaris més clàssics amb marques com, una de les ginebres més conegudes.

