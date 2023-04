Putin viatja per sorpresa a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

El president de, ha visitat aquest dimarts per sorpresa les regions de, a l'est d'i actualment ocupades pel, per parlar amb els seus líders militars i conèixer l'estat de l'ofensiva. Segons ha confirmat l'agència estatal Tass, Putin s'ha desplaçat a la zona per "escoltar un informe de la situació del Comandant de les Forces Aèries, el coronel general, el comandant del grup de tropes, el coronel generali altres líders militars".Tal com explica el servei rus de premsa, el president s'ha dirigit elsper assegurar que no volia "distreure'ls de les sevesdirectes", però que és important que escolti la seva opinió sobre com s'està desenvolupant la situació i intercanviar informació. Putin hauria demanat informació sobre la situació a Kherson i, a més de felicitar els soldats per la recentÉs la primera visita de Putin a Kherson o Lugansk des de l'inici de la guerra i després que al març visités -també per sorpresa- la ciutat dei la península de. Donetsk i Lugansk són l'epicentre d'un conflicte des de 2014, que es va estendre a nivell nacional després de l'ordre de Putin de llançar una ofensiva militar contra Ucraïna.Putin va anunciar al setembre l'annexió de Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia , totes elles ocupades parcialment en el marc de la invasió, una decisió recolzada a principis d'octubre pelrus. L'anunci va arribar després d'una sèrie de referèndums criticats per la comunitat internacional per la seva falta de garanties.​​​​​

