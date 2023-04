Mor una dona en un accident de trànsit a Fogars de la Selva

Una dona ha mort en un accident de trànsit a, segons el. Els fets van tenir lloc la nit de dilluns a la GI-512, concretament al punt quilomètric 4,1, quan, per causes que s'estan investigant, es va produir una col·lisió entre dos turismes.A conseqüència de l'impacte, la conductora i única ocupant d'un dels dos vehicles, que tenia 41 anys i era veïna de Vilassar de Mar (Maresme), va morir. La pilot de l'altre automòbil, que també viatjava sola, va resultar ferida greu i la van traslladar a l'. Els Mossos d'Esquadra van rebre l’avís gairebé a dos quarts d'onze de la nit.Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles de la policia, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i(SEM). Pel que fa a l’afectació viària, es va haver de tallar la via en tots dos sentits. La situació es va normalitzar a les 01.27 hores.

