Un Sant Jordi de còmic: deu propostes per regalar aquest diumenge

1. Noceà (Mai Més), Ricard Efa



Aquest mes de març ha arribat finalment l'edició en català de Noceà, una obra adreçada al públic juvenil feta per un sabadellenc -Ricard Efa- i amb gran èxit al mercat francobelga. En un futur on l’augment del nivell del mar ha desfigurat Europa, l’oceà tal com el coneixíem ha desaparegut: és el Noceà. La societat, governada per la dictadura neoliberal de Systema viu submergida sota continus conflictes socials. Arribada a l’adolescència, l’Atari ha pres una decisió: venjar la seva mare, morta per la policia quan ella era petita. Serà l’inici d’una vida dedicada a la justícia social, però també de l’amistat amb la Tika, una altra òrfena revoltada.



2. Hierba (Reservoir Books), Keum Suk Gendry Kim



Una de les obres més aclamades del darrer any, que narra la història de supervivència de les anomenades "dones de consol", de Corea. L'autora se centra en el testimoni real d'una d'elles, Lee Ok-Sun, que explica el seu passat des d'una residència d'avis mirant cap a l'època en la que va haver de patir esclavisme sexual per part de l'exèrcit imperial japonès, en el marc de la Segona Guerra Mundial. Història dura però alhora interessant per tal de recuperar la memòria històrica fugint de l'òptica occidental.

3. Boomers (Salamandra Graphic), Bartolomé Seguí

4. Goya Saturnalia (Cascaborra ediciones), Manuel Gutiérrez i Manuel Romero

5. Que el fin del mundo nos encuentre bailando (La Cúpula), Sebas Martín

6. Evangelion (Norma Editorial), Yoshiyuki Sadamoto i Khara

7. Orange (Kaji), Ichigo Takano

8. Mars (Arechi), Fuyumi Souryo

9. X-Venture: el cos en crisi (Ooso), Hot-Blooded Souls

10. Sant Jordi: la rosa i el llibre (Cossetània), Hugo Prades i Roger Roig

Laés una cita al calendari per compartir amb els éssers estimats l'afició per la lectura. Grans i petits es poden interessar no només per novel·les, receptaris, guies i assajos, sinó que també poden optar per un còmic a l'hora de regalar o autoregalar-se. Tot plegat, després d'un any -el 2022- en què s'ha editat més còmic en català que mai.Entre les propostes destaca la presència cada cop més majoritària del, és a dir, elPerò no només això: també la cultura lectora del còmic fet aquí es va assentant i retroalimentant. Passant a una novel·la gràfica més costumista i centrada en la realitat dels carrers de Palma i de Barcelona, Bartolomé Seguí relata la vida de l'Ernesto, que ha de complir seixanta anys i que per a alguns podria ser considerat tot un avi. Al llarg del centenar de pàgines, el protagonista emprèn un viatge al passat per buscar les claus del futur. Boomers és el record d'una generació que mica en mica comença a passar de moda, i que ja és hora que reflexioni sobre si les promeses de joventut s'han pogut assolir tal com pensaven. Juntament amb Lola, Héctor, Rita i César, Ernesto intenta gaudir al màxim dels anys que encara li queden per viure.Ha triomfat entre els crítics i divulgadors del còmic i el seu art i composició és l'enveja del sector professional. Manuel Romero és, en realitat, un autor revelació, gràcies al pintor Francisco de Goya, de qui narra la seva vida amb 73 anys, en una finca de Madrid, on s'hi desenvolupa com a artista en un pla més intimista. Gràcies a les Pintures negres, Goya canviarà la seva visió de la pintura i plantarà la llavor per moldejar el futur de l'art. Tota una oportunitat per endinsar-se en aquest personatge històric i despertar curiositat.Forma part de l'encara incipient narrativa en clau de memòria històrica del col·lectiu LGBTI a l'Estat, però l'obra de Sebas Martín ja ha despertat curiositat entre autors de la talla de Gengoroh Tagame, un dels referents al Japó. Aquest és un relat de persones senzilles, a la Barcelona de l'any 1935, quan Federico García Lorca visita la ciutat i el Paral·lel és un dels principals atractius per als barcelonins. El protagonista, Tomás, un treballador de la indústria tèxtil, coneix el Basilio, un aspirant a boxejador professional que sobreviu amb diverses feines. A partir d'aquí, s'explica com era ser homosexual des del punt de vista del poble, tot plegat en plena vigília d'una guerra i una dictadura posterior que els duria a una vida pitjor de la ja viscuda.La sèrie que va revolucionar el gènere mecha -robots- i la ciència ficció al Japó, finalment es publica en català. L'adaptació animada, que recentment ha tingut l'estrena de la pel·lícula final als cinemes, es va emetre als anys noranta i principis dels 2000 a Televisió de Catalunya, però no és fins ara que es pot llegir en la nostra llengua, a més, en una edició col·leccionista que forma part de l'aposta pel manga en català de Norma Editorial. El protagonista, Shinji, es troba de cop obligat a conduir un EVA, un robot que ha de combatre els àngels, uns monstres que amenacen la societat japonesa d'un futur distòpic.Què faries si un dia reps una carta del teu jo del futur, que et diu fil per randa quines accions has d'emprendre per ajudar un amic que ho està passant malament? La Naho és la protagonista d'aquesta història, que és la sèrie més llarga (7 volums) que, per ara, ha començat a publicar el segell Kaji Manga, del Grup Enciclopèdia. Trama amb viatges en el temps, amistat, salut mental i romanticisme, entre d'altres elements que s'entremesclen i que són ideals per als joves adolescents.Kira, una noia tímida, es troba amb un noi molt atrevit, Rei. Les aparences enganyen, perquè aquest personatge és molt més del que sembla. L'amistat entre tots dos es va consolidant fins a esdevenir una història de superació dels problemes que pateixen cadascun d'ells. Mars és una obra que juga amb la psicologia i l'art i que trenca esquemes i estereotips, i que es publica per primer cop en castellà després de la seva primera edició al Japó fa gairebé trenta anys. Romanç, suïcidi, abús sexual, violència i altres temàtiques són el que s'hi pot trobar al llarg dels seus 8 volums.Jake i els seus amics són els protagonistes d'aquesta sèrie de 3 volums publicada íntegrament en català i que barreja aventura i ciència. I és que aquesta colla ha d'entrar al cos del doctor Darwin, que ha caigut en coma. Amb robots experimentals, provaran d'evitar una desgràcia alhora que van aprenent com funciona el cos humà. Es dona el cas que la informació mèdica, que es pot llegir de manera independent, està actualitzada amb referències a la Covid-19.Cossetània ha editat des del darrer Sant Jordi quatre nous llibres de la seva sèrie de contes infantils del Patufet i Sant Jordi: la rosa i el llibre és un d'ells. Un regal idoni per fer als més petits, donat que està pensat per a ells, per acostar-los al costumari català i a què descobreixin què hi ha darrere de la llegenda i la celebració més especial del món literari.

