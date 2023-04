Condemnat a 15 mesos de presó el concursant de «Gran Hermano» que va abusar d'una altra mentre dormia

La jutgessa de lo Penal número 18 de Madrid ha condemnat a 15 mesos de presóexconcursant de, per abusar sexualment d'una companya dins la popular casa de Guadalix, en una festa retransmesa en directe la matinada del 4 de novembre del 2017.La sentència descriu José María com l'autor responsable d'un. A més, se'l condemna a quatre anys d'allunyament i incomunicació respecte a aquesta i a indemnitzar-la amb 6.000 euros per danys morals. En la mateixa direcció ha de respondre també l'entitatamb mil euros més en concepte de responsable civil subsidiari, ja que li va posar les imatges de l'abús el matí següent.Al judici, l'ara condemnat es va negar a pactar com el fiscal tot mantenint que les relacions eren consentides. "", va subratllar durant la seva declaració. La jutgessa, però, considera provat que l'acusat, "guiat per un ànim libidinós i sabent que la víctima es trobava sota els efectes de l'alcohol que la conduirien després a la inconsciència, li va treure els pantalons i va començar a fer moviments de caràcter sexual sota l'edredó, tot i que".La resolució sosté a més que "tot i que l'acusat li va demanar en diverses ocasions que obrís els ulls,, i quan li va preguntar com es trobava, només va aconseguir respondre que s'apartés, moment en què es va girar i va caure a la inconsciència". Els moviments lúbrics del condemnat van continuar diversos minuts més, fins que la víctima es va destapar la cara i un braç i es va deixar veure el seu estat inert, cosa que va motivar laencarregat del visionat l'enregistrament. En aquell moment, la noia va vomitar i es va mostrar "completament atordida".Finalment, la sentència assenyala els enregistraments es van exhibir la víctima l'endemà, en una sala aïllada, on es trobava sola i sense més companyia que la veu en off del conegut com a "Súper". També sense cap preparació, sense assistència prèvia sobre el que se li mostraria i sense que cap clàusula contractual regulés procedir en aquestes circumstàncies. Això, valida la sentència, "".