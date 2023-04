La fórmula per arribar a l'orgasme, segons un model matemàtic

El consell dels matemàtics: no t'ho pensis gaire

Les condicions perfectes per arribar a l'constitueixen una de les incògnites que més converses i investigacions han centrat arreu del món, però realment hi ha una fórmula concreta per assolir el clímax durant les relacions sexuals? Inspirant-se en l'ús de les matemàtiques per analitzar i millorar el rendiment esportiu, investigadors de la, al Regne Unit, han desenvolupat el primerde com assolir el clímax sexual, segons revela un nou article publicat aEn concret, han reunit dècades de dades sobre l'excitació fisiològica i psicològica per modelar les condicions òptimes per assolir l'orgasme. Per això, van seguir i analitzar les dades de les: excitació, altiplà, orgasme i resolució. Van descobrir que els participants que rebien massa estimulació psicològica massa aviat durant el cicle tenien menys probabilitats d'assolir el clímax.Com a resultat, els investigadors han creatper representar les seves troballes: una que cobreix els aspectes fisiològics de l'assoliment del clímax i una altra que cobreix els psicològics. "", afirma el doctor, coautor principal de la investigació i lector de matemàtiques a la Facultat de Ciències Matemàtiques i Físiques de la Universitat de Sussex.Per a l'investigador, una troballa clau és que una excitació psicològica excessiva al principi del procés pot inhibir la possibilitat d'assolir el clímax. "", ha sentenciat. L'estudi se centra en les respostes sexuals dels homes, perquè, en comparació amb les dones, tenen un cicle d'excitació més senzill i, per tant, eren un bon punt de partida científic. A partir de les conclusions, els matemàtics de SussexLa doctora, professora de Matemàtiques a la Facultat de Ciències Matemàtiques i Físiques de la Universitat de Sussex i codirectora de la investigació, destaca que aquestes dades també parlen sobre un problema que afecta les dones. "Les nostres troballes expliquen una, que creiem que podria tenir aplicacions útils per al tractament clínic de la disfunció sexual, així com per proporcionar al públic en general una fórmula provada per millorar la seva vida sexual", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor