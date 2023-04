El temps d'aquest dimarts: plou a mig Catalunya

La pluja pot ajudar als Bombers

La setmana detrobarà en aquest dimarts el dia més inestable i fred. Tot el que no passi aquesta jornada, no passarà les vinents. I és que plourà a la meitat del país. A la meitat nord, concretament. En general, els ruixats seran d'intensitat feble, però en alguns punts aniran acompanyats de tempesta.El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indica que aes registrarà unad'entre 8 i 17 graus aquest dilluns. A, la temperatura es mourà entre els 2 i els 21 graus. Ales mínimes seran més baixes, i en les primeres hores del dia seran d'1 grau i pujarà fins als 22 amb el pas de les hores. A, els termòmetres es mouran entre els 8 i els 19 graus.Tot plegat, després d'un cap de setmana que ha deixat els primers(GIF) que han afectat el país, amb un foc a la Franja que ha afectat el Segrià i un altre foc a la Catalunya Nord, que ha arribat a Portbou. En aquest darrer punt, la pluja podrà ajudar al cos de Bombers de la Generalitat, tot i que no s'hi preveuen grans precipitacions.

