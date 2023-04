L'ONU defineix ERC com a organització «altament represaliada» i insta l'Estat a aturar la «persecució»

Fins a cinc relators de les Nacions Unides asseguren que ERC és una organització "altament represaliada", i insten el govern espanyol a prendre mesures per aturar la “persecució” política contra el partit i el conjunt de l'independentisme. Aquest posicionament de Nacions Unides, compartit per ERC en un comunicat, respon a una comunicació presentada per la secretària general dels republicans, Marta Rovira, en nom d'una representació transversal de víctimes de l’organització per denunciar els greuges de la repressió contra l'independentisme.



La comunicació de Rovira recollia una actualització dels greuges de la repressió política de l’Estat contra el conjunt del moviment independentista. Aquest diàleg permanent amb les Nacions Unides és una de les "peces clau" de l’estratègia de litigació internacional impulsada per la secretària general des del seu exili a Ginebra, segons apunta ERC. Una estratègia que els republicans asseguren que ha anat donant els seus fruits, amb posicionaments com aquest, o bé el de l’Alt Comissionat de Drets Humans de les Nacions Unides sobre Pegasus o l'informe de la Secretària General del Consell d’Europa sobre la llibertat d’expressió, entre d’altres.

Persecució política, repressió econòmica i espionatge

En el cas vigent, les Nacions Unides mostren preocupació davant dels fets denunciats per la secretària general i el que sembla, diuen, “un ús indegut del dret penal i el poder fiscalitzador de l’Estat per judicialitzar líders i membres de la societat civil que simpatitzin amb Esquerra Republicana”. Fins i tot, alerten del risc que la “criminalització” d’aquest grup de persones “es converteixi en un patró sistemàtic” per a la construcció de la causa general contra l’independentisme. Així mateix, els relators alerten que els fets denunciats “poden constituir una violació greu de la llibertat d’associació i reunió pacífica”.

L’organisme internacional expressa la seva inquietud per la “persecució i estigmatització” dels membres d’ERC, el “dret a una defensa efectiva i a un judici imparcial, transparent i efectiu” dels casos oberts contra aquestes persones, així com per “la base fàctica i jurídica” de les detencions i càrrecs presentats contra ells. També es qüestiona la “” de les penes i considera “preocupant” lai el fet que es vinculessin unes“a canvi d’un cessament de l’exercici de certs drets o postures polítiques”, en referència a un eventual “penediment” per unes accions que “responien a les seves posicions polítiques”.A més, reclama que el conjunt dels partits polítics a l’estat espanyol puguin “desenvolupar les seves funcions lliurement” i els seus membres “realitzin les seves activitats en un entorn segur i propici, lliure d’interferència”, inclòs “l’espionatge cibernètic”, en al·lusió a l’espionatge amb Pegasus. Per tot això,que aclareixi aquest seguit de greuges i li reclama informació sobre les mesures que prendrà al respecte.

