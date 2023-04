El govern espanyol s'obre a finançar les obres de la Ronda Nord al marge del que fixa l'Estatut

Els'ha obert a finançar les obres de la Ronda Nord (el tram entre Sabadell i Terrassa) "al marge" de lafixada a l'Estatut, és a dir, amb una "altra fórmula" de finançament. Ho ha explicat el número dos del Ministeri,, en una atenció als mitjans després de reunir-se amb representants de la Generalitat a Madrid. El govern espanyol enviarà una proposta al Govern en els pròxims dies i espera concretar l'acord en una nova reunió la setmana que ve. A més, el Ministeri de Transports accepta limitar les obres al tram entre Terrassa i Sabadell, uns sis quilòmetres.Fonts de la Generalitat han remarcat quedel govern espanyol de buscar una font de finançament alternativa a la disposició addicional tercera i que les obres es limitin a la ronda nord sense entrar en una possible prolongació fins a Granollers, el que seria el Quart Cinturó (B-40). Lucas ha afirmat que és "factible" i "possible" tancar un acord abans de les eleccions del 28-M tenint en compte "la voluntat d'ambdues parts demostrada avui".A la sortida, la secretària general de Presidència,, ha assegurat que tant el Ministeri de Transports com la Generalitat tenen "ganes d'arribar a un acord al més aviat possible" i s'han emplaçat a "treballar ràpidament".La trobada s'ha fet dues setmanes després que acabési la d'aquesta tarda ha estat la primera reunió presencial que han mantingut a Madrid. Les dues parts havien intercanviat prèviament documents i fonts de la Generalitat apuntaven que hi havia opcions d'arribar a una entesa.L'acord per la B-40 forma part delde la Generalitat amb el PSC. Fins ara els socialistes proposaven finançar la ronda nord amb la disposició addicional tercera de l'Estatut i deixar oberta la porta a continuar ampliant la carretera més enllà del tram pactat entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès.Per part del Govern han assistit a la trobada la secretària general de Presidència, Núria Cuenca; el secretari general de Territori,; i el secretari de Mobilitat i Infraestructures,. I del govern espanyol hi han participat el secretari d'estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, i el secretari general d'Infraestructures,

