Alerta per l'estreptococ A: moren tres menors de 10 anys el 2023 a Catalunya

Tres nens menors de 10 anys han mort perdes del gener a, segons ha avançat aquest dilluns el programa Planta Baixa de TV3. Es tracta d'un fet excepcional per una variant d'una malaltia comuna l'augment del qual es va detectar el setembre passat alLes autoritats britàniques van llançar una alerta després que 15 nens morissin pel, una alerta que va fer que diversos països, Catalunya entre ells, augmentessin la vigilància al voltant de la malaltia. Des del gener s'han detectat 207 casos de l'estreptococ A al, dels quals 58 en menors. 3 d'aquests no l'han pogut superar., subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de l'Agència dede Catalunya, ha explicat en declaracions a TV3 que l'estreptococ és una malaltia molt freqüent, i que fins a l'alerta del Regne Unit no s'havia vigilat amb tanta proximitat com ara.És per això que no hi ha dades que permetin comparar l'abast de l'augment actual, per bé que el programa televisiu afirma que algunshan detectat el doble de casos. Mendioroz ha afirmat, en aquest sentit, que lad'aquesta variant de l'estreptococ és "molt baixa", per la qual cosa, és fàcil que oscil·lacions no molt pronunciades puguin doblar les taxes existents.Davant l'alerta del Regne Unit, Mendioroz ha explicat que lescatalanes han posat en marxa tot un seguit de mesures per incrementar eltant dels casos lleus com dels greus. Finalment, el responsable sanitari ha explicat que un 20% dels infectats són asimptomàtics, fet que facilita la propagació del bacteri en entorns d'alta interacció com poden ser les llars d'infants.

