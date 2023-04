El calendari de la competició

Laja ha fet les primeres passes oficials aquest diumenge, amb la celebració del draft que ha permès posar nom als 10 dorsals de cada equip -i, en alguns casos, ja també a les jugadores 11, les que provenen de fora d'aquest procés de selecció. Serà a les botes de les 120 jugadores que han obtingut una cobdiciada plaça en alguna de les 12 plantilles on es decidirà el primer guanyador de la competició, que tot just comença la primera edició amb un funcionament és similar al de la. Aquest cop, però, amb cares renovades a la presidència.I és que la gran majoria dels presidents de la competició masculina organitzada perhan delegat les funcions per a la lliga femenina en creadores de contingut. Qui repeteix és(Pio FC), l'única presidenta de la Kings League, mentre que també seran presidents dels seus clubs femenins(Saiyans FC),(Rayo de Barcelona),(El Barrio) i els germans(xBuyer Team). A banda, però, aquest és l'1x1 de les noves incorporacions:Amb la incorporació de la Queens League, els horaris de la competició queden de la següent manera. Serà el, els dies 6 i 7, quan ambdues competicions es posin en marxa. Elsserà el torn de les jugadores, mentre que els, com fins ara, jugaran els equips masculins. La lliga regular s'allargarà fins al, i els dos caps de setmana següents es jugaran els

Respecte a l'aclamada Kings League, canvien moltes presidentes però, fonamentalment, canvien les protagonistes sobre la gespa. Com en la versió masculina, el nivell futbolístic de la Queens League serà una incògnita fins que no comenci a rodar la pilota. Si bé, el període de selecció, amb entrenaments al Cupra Arena, han permès començar a apuntar els primers grans noms. Amb tot, així queden els 12 equips de la competició.



Les jugadores d'1K FC

Miriam Jiménez

María Farreras

Paula Navas

Nuria Mallada

Claudia Sardiña

Emma Cardona

María Álvarez

Alexandra García

Valeria Zapata

Judith Jones

Jugadora 11: Sara del Estal

Les jugadores d'Aniquiladoras FC

Sara Ismael

Ariadna Sáez

Gema Fernández

Susana López

Silvia Ferrer

Corina Durante

Sonia Alonso

Nacha Garrote

Mónica Moroto

Naiara Zarate

Les jugadores d'El Barrio

Paula Núñez

Andrea Luna

Saray Lucha

Andrea Santalau

Cristina Chavero

Montse Amella

Alba Guerrero

Sara Olaizola

Gemma Vilariño

Erica

Jugadora 11: Irene López

Les jugadores de Jijantas FC

Ana Lucía

Martina Rojo

Andrea López

Estela Delgado

Paula Úbeda

Gala Corbacho

Enma Marqués

Adriana Kerr

Neus Juanca

Ainhoa Díaz

Jugadora 11: Sandra Luzardo

Les jugadores de Kunitas

Blanca Cros

Julia Cerdà

Mireya Nayel

Andrea Martínez

Coral Fernández

Marina Peya

Laura Ribas

Alba Oliver

Mariana Puyol

Irene Melero

Jugadora 11: Judith Fernández

Les jugadores de Pio FC

Nuria González

Carla Autero

Onna Aldea

Mar Serracanta Roca

Carla Bartolomé

Aitana Camuñez

Judith Tomás

Carme

Sonia Zarza

Paula Moreno Rincón

Jugadora 11: Berta Velasco



Les jugadores de Porcinas FC

Sara Ronzero

Chinel Blat

Marta Roldán

Alicia Hernández

Raquel Guerra

Iris Domínguez

Paula Fernández

Coral Amate

Ainhoa Alonso

Marina Barneda

Jugadora 11: Sara Mérida



Les jugadores de Rayo de Barcelona

Ana Hernández

Roberta Ana Archival

Irina Godó

Laura Marcet

Andrea González

Pati Ruano

Judit Ferrari

Sara París

Andrea Amil

Georgina Casals



Les jugadores de Sayans FC

Mónica Brañas

Leticia Mendez

Aroney González

Arianna Ruiz

Gabriela Morales

Mireya Yuk

Lidia Rabasa

Salomé Navalón

Nerea Bermudo

Juidth Saubi

Jugadora 11: María Sampalo

Les jugadores de Troncas FC

Yolanda Bonnín

Antonella Romoleros

Coral Martínez

Medina

Cristina Campos

Soraida

Gema Torras

Clara Martínez

Nayara Caballero

Ana Alcocer

Jugadora 11: Anna Armengol

Les jugadores d'Ultimate Móstoles

Laura Vilaseca

Jessica García

Dunia Jiménez

Alba Pomares

Nicole Rubio

Cristina Martín

Marta Farreras

Julia Sanz

Sara Sanau

Laia Pujades

Jugadora 11: Esther Solà

Les jugadores de XBuyer Team

Alessandra Giró

Fátima Fabra

Marina Pubill

Nuria Lop

Abril del Toro

Clara Sanz

Sandra Rubira

Carmina Beas

Rocío López

Ana Costa

