Candidats a les eleccions municipals 2023 a Vilafranca del Penedès: llista completa

Aureli Ruiz, candidat de Junts a l'alcaldia

Pere Sàbat, candidat d'ERC a l'alcaldia

Francisco Romero, candidat del PSC a l'alcaldia

Marta Soler, candidata de la CUP a l'alcaldia

Montse Romagosa, candidata de Vilafranca en Comú a l'alcaldia

Eladio García, candidat de Ciutadans a l'alcaldia

Dades de les eleccions del 2019 que va guanyar Castells (Junts)

JUNTS: 7 regidors.

ERC - AM: 5 regidors.

PSC - CP: 5 regidors.

CUP - AMUNT: 2 regidors.

VecC - ECG: 1 regidor

Cs: 1 regidor.

La capital de l'no queda exempta de batalla per a les eleccions municipals del 28 de maig. Mentre Junts buscarà revalidar la victòria obtinguda en els comicis passats, que els va portar a governar Vilafranca del Penedès de la mà del PSC el 2019, ERC intentarà retallar distàncies amb els dos partits que s'han repartit l'alcaldia durant els últims anys.El tinent d'alcalde i responsable d'economia actualment,, serà el candidat a l'alcaldia de Junts per Vilafranca, en substitució de Pere Regull. Ruiz era l'únic candidat que s'havia presentat per dirigir la formació i aconseguir una candidatura forta amb representants de tots els sectors. Té una proposta continuista amb el projecte engegat la darrera legislatura.Esquerra Republicana també canvia la seva cara a l'alcaldia. Serà el segon de la llista passada,, qui representarà el partit aquest 28-M amb l'objectiu de retallar distàncies tant amb Junts com amb el PSC, les formacions que s'han repartit l'alcaldia durant els últims anys. Els republicans remarquen la necessitat d'una "nova etapa" per a la ciutat.El PSC aposta de nou per Francisco Romero per aconseguir l'alcaldia de Vilafranca del Penedès. Després d'obtenir cinc regidors el 2019 i tancar un pacte de govern amb Junts que ha portat Romero a ser tinent d'alcaldia des de principis d'aquest any, els socialistes volen millorar els resultats i, per què no, arribar a guanyar les eleccions municipals.La CUP es presenta a Vilafranca del Penedès ambcom a cap de llista. Amb ella, també hi ha l'actual regidor Txus Magallón, Muntse González, l'exregidora Maria Ramon i qui va ser cap de llista en els comicis passats, Noel Viñas. La candidata ha presentat la formació de l'esquerra independentista com una "alternativa de govern a la sociovergència" actual.vol ser la primera dona alcaldessa de Vilafranca sota el paraigua de Vilafranca en Comú. "El nostre projecte està molt treballat i pensat i posa la ciutadania al centre de tot", va assegurar durant la seva presentació, en què va presentar els quatre eixos sobre els quals gira la seva candidatura: vila habitable, sostenible, cuidadora i pel bé comú.repeteix com a candidat a l'alcaldia de Vilafranca del Penedès per Ciutadans. És l'únic regidor del partit actualment al consistori i se'n mostra "orgullós". "Continuarem treballant activament per millorar la vida dels veïns", va assegurar el representant de la formació taronja, amb l'objectiu de focalitzar la seva política en la proximitat i millorar els aspectes vitals per a la ciutadania.Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a Vilafranca del Penedès, amb unade l'electorat que va escollir els

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor