Aragonès crida a superar el «missatge autocomplaent» de les últimes diades de Sant Jordi

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga Foto: ACN

Comença la setmana en què se celebra una de les diades que més animen els carrers de Catalunya,. En la via institucional, el tret d'inici l'han donat el president de la Generalitat,, i la consellera de Cultura,, que en un acte des de Palau han reivindicat totes aquelles persones del sector que donen vida a la cultura i la literatura, i que fan possible la projecció de la llengua catalana arreu.El president de la Generalitat, tot recordant com l'inici de Sant Jordi es remunta alen una fira que es duia a terme al mateix Palau de la Generalitat, ha reivindicat la Diada com una jornada per donar un impuls sempre necessari al català. "Hem de superar el miratge autocomplaent dels últims anys amb relació a la llengua, fer un bon diagnòstic d'on som, i donar unal català. Ho hem fet en moments més difícils", ha clamat.Només serà possible, però, amb el compromís i complicitat de tothom, ha reivindicat Aragonès, que s'ha mostrat convençut que entre tots s'empoderarà de nou una llengua catalana que "cohesiona". És per això que més enllà de remarcar la jornada festiva que es viurà diumenge, també ha demanat dotar-la de contingutDemostrant als carrers, així mateix, "l'orgull" de ser català, de la diversitat de la societat catalana, i situant la llengua com una porta d'entrada per a ladel país."Ningú ha de renunciar a parlar la llengua pròpia de Catalunya i tothom s'ha de sentir acompanyat a fer el primer pas", ha afegit el cap de l'executiu, que ha remarcat que llegir i la cultura "". "Ens passa d'individus a ciutadans", ha afegit Aragonès.La consellera Natàlia Garriga, per la seva banda, ha erigit Sant Jordi en la "gran festa de la cultura" catalana, i ha reivindicat que sigui un exemple de "", i una festa "única" que projecta Catalunya al món. També ha reivindicat que és un dia on el protagonisme és per a la gent, les entitats, les roses i els llibres, i ha assegurat que les institucions se situen al servei de la festa, que és possible gràcies a les editorials, llibreries, agències literàries, i les persones del sector com correctors i traductors: "Us devem que els carrers del país estiguin plens de bons llibres".Garriga també ha situat l'objectiu final de la línia política de l'executiu en incrementar l', que la cultura arribi a tota la ciutadania, i aconseguir més lectors, més habituals, i sobretot en. "Llegir ens obre les portes al pensament i ens fa més crítics i més lliures", ha tancat.

L’acte ha comptat amb una actuació prèvia i final de Julieta Gracián, artista barcelonina que, amb només 21 anys, ha estat guardonada amb dos premis Enderrock, un disc a revelació de l’any. Per altra banda, els protagonistes del 'Pròleg de Sant Jordi' han estat els escriptors Roser Cabré-Verdiell i de Xavier Bosch. Tot plegat, sota el lema institucional d'aquest Sant Jordi: 'Molt per llegir, molt per estimar'.

