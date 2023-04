Foment carrega contra el «decreixement econòmic» de Podem i «l'urbanisme sectari» de Colau

Un gran pacte d'Estat

El "think tank" fa arrels a Madrid

"Un país sense empresaris no té futur". El president de la patronal, ha fet una defensa encesa del paper de l'empresariat a la societat en la seva intervenció davant l'assemblea general de l'entitat, celebrada aquest dilluns. Sánchez Llibre ha aprofitat per criticar els corrents favorables ali "l'excés d'intervencionisme" per part del govern espanyol, apuntant directament aper una "permanent campanya contra empreses i empresaris acusant-los d'incrementar la inflació".El dirigent patronalper, segons ell, reduir l'oferta de construcció d'habitatge de lloguer i "penalitzar únicament i exclusiva als propietaris, a les empreses i als constructors". També ha criticat durament la "voracitat fiscal" de les diferents administracions, tot afirmant que "no és veritat que paguem pocs impostos, el que sí que és cert és que Espanya té molti que han de pagar els que no paguen". El president de Foment ha assenyalat que "el nostre sistema fiscal no ens permet pagar més impostos".Sánchez Llibre ha escomès també contra la política d', al referir-se àmpliament a la necessitat d'"reforçar la marca de Barcelona com a capital mundial". Una declaració que li ha permès d'anunciar que Foment es disposa a "lluitar amb fermesa contra els que plantegen sistemàticament les bonances sobre el decreixement econòmic i el populisme", un populisme que segons Foment porta al decreixement econòmic, que "significa l'empobriment global". Ha atacat duramentque ha caracteritzat, segons ell, la gestió d'Ada Colau, a la qual no ha esmentat en cap moment. Ha defensat una mobilitat "sense imposicions" i sense sotmetre's a una política d'urbanisme tàctic.També ha fet una referència crítica a la gestió dels, que ha reclamat que es destinin a convertir-nos en un hub industrial i serveixin per atraure talent i inversions. Sánchez Llibre ha esmentat lai administrativa, l'escassetat de convocatòries i el fet que bona part dels destinataris finals són ens públics com a raons que han generat molta frustració en el món empresarial. Ha reclamat un esforç "màxim" d'inversió davant el repte que suposa la sequera, un problema estructural fruit del canvi climàtic. Ha aconsellat el Govern que tingui en compte la col·laboració amb el sector privat en aquesta batalla per la política hidràulica.Sánchez Llibre s'ha referit al proper cicle electoral, tot reclamant un gran pacte d'Estat entre les grans formacions en favor del creixement i de la convivència. Sánches Llibre ha esmentat en diverses ocasions el "populisme" com un gran perill que s'ha de conjurar. Ha recordat al Govern de la Generalitat "el valor de la paraula" ili ha reclamat que compleixi amb els seus compromisos, que són els que van facilitar l'aprovació dels darrers pressupostos catalans. Així es referia a temes com l', el quart cinturó o la BCN World. També ha apel·lat al Govern la "coherència", assegurant que no es pot apel·lar a impulsar el Pacte Nacional per a la Indústria, d'una banda, i alhora pujar taxes i impostos.Sánchez Llibre ha al·ludit en el seu discurs a l'obertura a Madrid d'una oficina de la, el think tank de la patronal que vol fer arrels a la capital espanyola. Foment vol reforçar la seva presència a Madrid també en el terreny ideològic i penetrar amb més eficàcia en el teixit econòmic madrileny. El líder empresarial ha fet l'anunci presentant-lo com un instrument que ha de ser útil per donar el màxim prestigi a l'economia catalana.

