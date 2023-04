Ensurt a Verges: una professora i un alumne ferits durant un experiment de química

Una professora i un alumne de l'de(Baix Empordà) han patit cremades aquest dilluns durant un experiment a la classe de. L'accident ha tingut lloc a l'institut-escola, durant una classe de secundària. Els alumnes experimentaven amb una mescla on, entre d'altres, hi havia alcohol, sucre i bicarbonat.La reacció, però, no ha sortit com s'esperava, i un estudiant i la professora han patitde diversa consideració. L'avís de l'accident s'ha rebut quan faltaven cinc minuts per a un quart de tres de la tarda. El(SEM) ha enviat al lloc dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, que ha traslladat la mestra fins a l'hospital de laA l'alumne, se l'ha derivat al mateix centre hospitalari amb una. Segons informa el, inicialment el seu estat és menys greu. Els agents de la unitat d'investigació delstambé han anat a lloc per inspeccionar l'aula. La policia ha obert una investigació al voltant del succés, per determinar les causes de l'accident.

