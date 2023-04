​Quan pasturar per aturar els incendis no permet guanyar‑se la vida

Moments de tensió i impotència

La sequera, problema afegit

Zona de Portbou afectada per l'incendi de la Catalunya Nord. Foto: Marina López / ACN

L' incendi de la Catalunya Nord va avançar de manera lenta cap afins que elsvan aconseguir aturar-lo. El mateix cos d'emergències ha reconegut que va ser clau la tasca d'un. Són lesdel pastorque, amb la pastura, havien han reduït la càrrega de combustible del sotabosc i van mitigar la intensitat del foc.Tanmateix, aquest cabrer. S'ha vist obligat a reduir a una quarta part el nombre d'animals i a combinar-ho en una segona feina. És un lament compartit amb altres ramaders del nord de l'que ara veuen amb certa impotència com es constata que fan unaper a la gestió del territori i reclamen ajudes per no haver de plegar.El pastor que té el ramat de cabres que s'alimenten del sotabosc a la zona de Portbou afectada pel primer gran incendi forestal (GIF) de la temporada va viure moments de tensió i impotència, quan va veure que el foc s'apropava al corral. Antonio Rodríguez critica que els equips d'emergències no li van brindar ajuda i agraeix la implicació de dos companys que van anar fins a la zona i, plegats, van fer baixar el ramat per la carretera fins a Colera. Allà, han passat la nit en el tancat d'un dels ramaders.Rodríguez fa uns set anys que té un dels “ramats de foc” , un projecte de laper combinar la gestió forestal amb promoció dels productes ramaders. Actualment, són unes 200 cabres, però. El motiu d'aquesta reducció és que. Tot i les subvencions, el pastor remarca que l'encariment dels costos, els problemes derivats de la sequera i el fet que l'augment de la cistella de la compra no vagi acompanyat d'un augment del preu que es paga al sector primari fan pràcticament inviable continuar amb la feina. De fet, explica que es veu obligat a tenir una segona feina.Per això, el pastor lamenta que es vegi ara que la contribució que fan per frenar l'avenç dels incendis és imprescindible. Antonio Rodríguez destaca que a la zona de Portbou es veu clarament la línia on les seves cabres han fet feina i que ha permès aturar el foc. El pastor concreta que voldria que esi poder-s'hi guanyar la vida, sense haver de rebre ajudes de les administracions que, a més, precisa que s'han anat reduint amb els anys.Un dels ramaders que el va ajudar ahir és, que téprop de la superfície afectada pel foc però al terme municipal de: “Quan vam veure el piló de fum que hi havia, vam patir pel company de Portbou i el vam anar a ajudar perquè hi havia perill que les cabres es cremessin i ell estava una mica angoixat, com és normal”.“Lai n'anem parlant, però no es prenen suficients mesures. Això s'hauria de potenciar i la gent que estem pasturant no hauríem de pagar, se'ns hauria d'ajudar”, exposa el vaquer que remarca que aquest any és especialment “ruïnós” a causa de la sequera: “No tenim aigua, els animals no tenen menjar i els hem d'ajudar amb tacs de pinso. Els números en un any normal ja no surten, però aquest ésperquè el menjar és molt més car”.Ramon Carbonell explica que la funció de les pastures és eliminar combustible del sotabosc: “A Portbou es veu clarament que el foc no ha cremat on hi havia les cabres perquè no hi havia res per cremar. La pastura és això, treure combustible per al foc i és molt important”.El vaquer afirma que això és especialment essencial en superfícies agrestes i de difícil accés com la de la zona, però: “Volem continuar fent això. No podem venir aquí i perdre calers”. “No sé quina línia s'hauria de buscar per potenciar més això però tota la societat hi sortiríem guanyant”, conclou Carbonell.

