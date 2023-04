El TC desestima el recurs d'Álvarez de Toledo sobre l'expressió «fill de terrorista» a Iglesias

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo i ha avalat que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, retirés del Diari de Sessions l'expressió "és fill d'un terrorista". Álvarez de Toledo va dirigir aquestes paraules a l'aleshores vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, en una interpel·lació a la cambra baixa.



En la sentència feta pública aquest dilluns, el TC conclou que la decisió de Batet, que va considerar l'expressió contrària al decòrum, "no va ser manifestament arbitrària ni discriminatòria". La resolució de la qual ha estat ponent el magistrat César Tolosa remarca que la paraula "terrorista" té una "denotació pejorativa de la màxima intensitat".



Álvarez de Toledo feia referència a Francisco Javier Iglesias, pare de l'exvicepresident del govern espanyol, qui, d'altra banda, va decidir denunciar-la en considerar que havia vulnerat el seu dret a l'honor. Iglesias (el pare) reclamava una indemnització de 18.000 euros per danys morals, una petició que el Jutjat d'Instrucció número 3 de Zamora va desestimar, en emparar les declaracions en el dret a la llibertat d'expressió.

Cayetana Álvarez de Toledo llamó terrorista a mi padre. Mi padre jamás fue condenado por terrorismo sino por repartir octavillas contra Franco. Por tanto la justicia va a condenar a pagar 80.000€ a doña Cayetana y a todos los jefes de PP y VOX que dijeron lo mismo



— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 12, 2021

L'acusada ja va assenyalar en el seu moment que, "davant la demanda del pare del fill" -fent referència directa a Pablo Iglesias-,. Un dels arguments esgrimits pel demandant va ser que l'atac proferit per Álvarez de Toledo es va realitzar des de l'altaveu públic que li oferia el càrrec com a portaveu del Partit Popular al Congrés, i amb l'objectiu d'atacar un adversari polític sense reparar en què l'afectat era una persona anònima, sense gens d'interès mediàtic que el que li proporcionava ser el pare del llavors líder d'Unidas Podemos.Precisament, Iglesias fill va voler defensar en el seu moment el seu pare de l'acusació realitzada per la representant popular:. Per tant, la justícia condemnarà la senyora Cayetana i tots els caps de PP i VOX que van dir el mateix", va indicar al compte de Twitter el llavors vicepresident segon del Govern després de l'incident al Congrés. El 2019, Francisco Javier Iglesiasque l'havia relacionat amb l'assassinat d'un policia el 1973. El condemnat va ser obligat a abonar 15.000 euros i a fer públic el contingut de la condemna al seu compte de Twitter.

