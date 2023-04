Elon Musk cancel·la el llançament d'Starship, la nau espacial més gran del món, per problemes tècnics

Learned a lot today, now offloading propellant, retrying in a few days … — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023

Hauran de tornar a intentar-ho. L'empresa d'Elon Muskha hagut de cancel·lar finalment la primera prova de vol del seu prototip de nau interplanetària, la més gran del món, programada per al migdia d'aquest dilluns. En el que havia de ser el primer vol a l'espai, estava previst que la nau volés al voltant de la Terra una vegada, amb l'objectiu d'amarar a l', a prop de Hawaii.Integrada en un coet, a la seu texanai amb unaquan està totalment desplegat, Starship és un sistema de transport"dissenyat per treure tant la tripulació com la càrrega a l'òrbita terrestre, ajudar la humanitat a tornar a la Lluna i viatjar a Mart i més enllà", ha explicat la mateixa companyia en un comunicat. Tanmateix, ladel vehicle també bat rècords per la seva mida, amb 146 metres.Fins ara, l'equip de SpaceX havia completatde vol per sota l'òrbita terrestre per ajudar a validar el disseny del vehicle i demostrar que la nau pot volar a través de la fase subsònica d'entrada abans de tornar a encendre els seus motors i canviar a una configuració vertical per aterrar. I aquesta només ha estat una de les proves prèvies al fallit enlairament, ja que en referència al coet Super Heavy, s'ha aconseguit dur a terme la quantitat més gran d'encesos de motors de coets simultanis de la història, amb 31. Gràcies a això, la nau hauria estat també la més potent mai llençada a l'espai.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor