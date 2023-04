Controlat l'incendi forestal que ha obligat a confinar una urbanització a Martorell

L'incendi forestal que crema des del migdia d'aquest dilluns a prop de la urbanització del Pou de Merlí de Martorell, al Baix Llobregat, es troba controlat, segons informen els Bombers de la Generalitat, que hi continuen treballant amb una desena de dotacions. Protecció Civil ha recomanat el confinament de la urbanització i ha demanat a la població que no s’apropi a la zona de l'incendi per deixar lliures les vies i que els equips d'extinció puguin treballar de forma segura. El foc està limitat per la zona de l'antic peatge i el flanc dret crema a poc a poc.

