Un escalador passa la nit penjat en una paret després de ferir-se

(1/3) Alertats a les 00.19h, #GRAE ha fet el rescat de 5 escaladors que havien quedat bloquejats a la via Cade de Terradets (Castell de Mur). Un cop al cim, havien perdut la referència del punt en què es podia baixar fent ràpel. pic.twitter.com/3k34wsSNKr — Bombers (@bomberscat) April 16, 2023

Elshan rescatat aquest diumenge de matinadaque havien quedat bloquejats a la, al municipi de. Segons expliquen des del cos, un cop arribats al cim, havien perdut la referència del punt en què es podia baixar fent ràpel.L'avís d'emergència es va donar quan passaven 19 minuts de la mitjanit, i una dotació del Grup de Recolzament d'Actuacions Especialsva arribar en cotxe i després a peu fins al lloc on calia fer el rescat. Després de, els efectius van assegurar quatre dels escaladors, i els van baixar fent ràpel.Pel que fa al cinquè escalador, amb, va haver de passar la nit amb dos efectius del GRAE en un sortint de la muntanya. Amb l'arribada del dia, va ser evacuat per un helicòpter i posteriorment donat d'alta a la unitat sanitaritzada dels Bombers i del SEM.Encara durant el diumenge, els GRAE van haver de rescatar unaccidentat mentre feia una travessa per la, al terme municipal de. Després de ser atès per un equip sanitari dels Bombers i del SEM, va ser traslladat fins a l'aeroport de la Seu d'Urgell, on ja l'esperava una ambulància.

