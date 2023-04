Un nou xat per preservar l'idioma

Un grup de professionals de la salut ha impulsat el moviment, que agrupa facultatius, estudiants de medicina o professionals del sector, i que té un objectiu molt clar: normalitzar l'ús del català a l'àmbit de la sanitat i la recerca biomèdica.. Ja compta amb més de 2.000 membres i defensa el dret dels pacients a expressar-se i ser atesos en la llengua pròpia de Catalunya.Segons, més del 60% dels nous col·legiats en medicina a Catalunya no són catalanoparlants, més del 50% dels estudiants de les facultats de medicina catalanes són de fora del territori i molts candidats a escollir una especialitat MIR a Catalunya no coneixen la llengua. En un comunicat, els impulsors del moviment han explicat que el grup va néixer després que es detectés un retrocés important en l’ús habitual del català a l’àmbit de la salut i la recerca biomèdica."Entre les causes d’aquest retrocés hi ha el desconeixement ampli dels drets dels pacients, la manca de diligència de les administracions en implementar actuacions que prioritzin l’ús de l’idioma, així com el canvi profund enamb la incorporació d’un nombre substancial que no coneix ni usa l’idioma regularment", han assenyalat. El grup es va crear el passat mes de gener a través d’un xat a Telegram anomenatque té més de 2.000 membres.Vista la demanda d’obrir aquesta iniciativa, més enllà dels metges, s’ha creat un xat nou anomenat, amb el qual els promotors del projecte preveuen treballar de forma coordinada. En aquesta línia, han manifestat que existeix un desconeixement dels drets dels pacients tant per part dels professionals sanitaris com dels mateixos usuaris. Han destacat que els pacients tenen dret a expressar-se en la llengua pròpia de Catalunya, i per tant a ésser atesos en català. A més, han remarcat els beneficis assistencials que es deriven de l'ús de l'idioma propi del pacient.La creació d'aquest grup coincideix amb la polèmica sorgida al voltant d'una infermera que va difondrecriticant l'exigència d'haver de tenir el títol C1 de català per aconseguir la plaça. A les imatges, la jove rebutjava de manera airada la necessitat de tenir el títol, al costat d'altres companyes de feina que, al contrari, afirmaven que parlaven la llengua i que sí volien afrontar el requisit per concórrer al concurs públic. Tant la Vall d'Hebron com el departament de Salut van obrir expedients per aclarir els fets. Aquests, van quedar sense efecte després que la noia deixés de treballar a l'hospital. Els fets van tenir lloc el passat mes de març.

