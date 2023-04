L'agenda alternativa a les parades de Sant Jordi a Barcelona

Portes obertes a llocs emblemàtics de Barcelona

El català té descompte al Park Güell

Et dius Jordi o Jordina? Cap a la Sagrada Família

Sant Jordi Musical a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm

Un gelat exclusiu

El dia detornarà a ser aquest any l'habitual dia de parades per comprar roses i llibres, també a. Però la capital catalana també presenta unaalternativa, amb molts plans i activitats més enllà dels habituals per aquesta festivitat.que repassem a continuació.Amb motiu del dia de Sant Jordi, i aprofitant que aquest any cau en diumenge, alguns dels edificis més icònics de Barcelona celebren una jornada de portes obertes. Entre els llocs que es poden visitar sense pagar ni un euro hi ha el Palau de la, l'de Barcelona, el recinte modernista de, l'Barcelonès, el pavelló, elde Catalunya o el. És important consultar els horaris d'obertura i si cal fer reserva.Visitar elenté descompte. Qui decideixi fer visites guiades en llengua catalana haurà de pagar durant el cap de setmana de Sant Jordi, un estalvi de sis euros respecte al cost de 22 euros habitual, i que es mantindrà per qui faci la ruta en castellà, anglès o francès. A més, els nens i nenes de fins a sis anys no han de pagar.Dir-se Jordi oté premi aquest. A banda de tenir el sant en un dia molt destacat al món i especialment a Catalunya, també podràs entrar de manera gratuïta a lade les 10.30 a les 19 hores. Caldrà acreditar amb elque realment tens algun d'aquests dos noms i es podrà anar amb un acompanyant.El Sant Jordi Musical ja s'ha convertit en un clàssic de la diada del llibre i la rosa a Barcelona. L'acollirà fins a nou hores seguides deamb alguns dels grans referents del panorama català. Però també amb propostes gastronòmiques d’autor de foodtrucks locals, així com un market de llibres, vinils, roses i detalls fets a mà de temàtica de Sant Jordi. Ho pots consultar fent clic aquí Un bon pla per Sant Jordi, aprofitant el bon temps i l'ambient primaveral, és fer el primer (o el segon, o el desè)de la temporada. Qualsevol opció és bona, però la gelateriapresenta entre el 21 i 23 d'abril el "gelato Sant Jordi", un gelat fet de salsa de xocolata ii decorat amb roses de Sant Jordi de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor