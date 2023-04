Junts eleva el to contra Aragonès i l'acusa d'«institucionalitzar la incompetència»

"L'únic que ha fet el Govern deha estat". Aquest és el diagnòstic que ha fet aquest dilluns el portaveu de Junts, en referència a la tasca de l'executiu arran de la sequera . La manca de pluges, ha admès, forma part de la crisi climàtica, però la gestió que se n'ha fet sí que és competència del Govern. "Nosaltres estem actuant amb responsabilitat, com es demostra amb l'abstenció que vam fer en el decret de la sequera per tal que tirés endavant. Continuem discrepant en temes fonamentals", ha assenyalat Rius, en referència a lai també en les sancions als ajuntaments. "Es mantenen des del minut zero, sense cap moratòria", s'ha queixat. La sortida de Junts de l'executiu, ha dit, està "despullant" Aragonès, i és el que ha dut el president a ressuscitar l'acord de claredat per "tapar la foscor" que, segons ell, amara l'acció del Govern.Preguntat sobre el cas de Laura Borràs, l'escó de la qual penja d'un fil pels moviments de la(JEC), Rius ha situat tota la responsabilitat en Alba Vergés, vicepresidenta en funcions de presidenta del Parlament, perquè és qui "ha de fer front" a la petició de la JEC i defensar l'escó de la líder de Junts. En els altres dos precedents similars --, els dos protagonistes -tant amb ERC com amb Junts al capdavant de la cambra- van acabar perdent la condició de diputats. "Haurà de respondre amb les seves conviccions", ha ressaltat en referència al paper de Vergés. La setmana passada, Borràs la va acusar preventivament d'haver actuat de manera

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor