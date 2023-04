Així se celebrarà Sant Jordi a les principals ciutats catalanes

Barcelona s'inunda per la diada

Tarragona, castells i sardanes

Una setmana dedicada al Sant Jordi a Lleida

Girona i Olot, territori de sardanes

Solsona i els premis Drac

L'Ebre es bolca amb Sant Jordi

Sant Jordi i la princesa a la plaça Major de Vic. Foto: Josep Maria Montaner

Berga, una olla de cultura

Vic i els llibres del territori

Sant Cugat, dues setmanes d'activitats

Un detall de Sant Jordi en una parada. Foto: Adrià Costa Rubí, comerços oberts Rubí celebrarà la diada de Sant Jordi amb activitats durant tota la setmana. Ja que el 23 d'abril cau en diumenge, des de dissabte 22 d'abril a les 17 la ciutadania trobarà parades de llibres a la plaça del Doctor Guardiet, de les llibreries El Racó del llibre, L'Ombra, Gràfiques Ventura, Kame Kame Comics i Vilalta.



Diumenge, a més d'aquestes parades s'hi afegiran les de les entitats: la Colla de Geganters de Rubí, Oncolliga, la parròquia de Sant Pere, la Font del Ferro, dues Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Rubí, Òmnium, l'ANC, el Comitè en Defensa de la República i el Consell Local per la República.A més, hi haurà una edició especial de La Trocalleria, dedicada als llibres (10 a 14h i 17h a 21), i una audició de sardanes a la plaça Catalunya (11.30) amb la Cobla Montgrins. Els establiments de la ciutat podran obrir tot i que sigui diumenge, ja que és un dels dies designats d'obertura a la ciutat.

Sabadell, llibres i titelles A Sabadell hi haurà més d'un centenar de parades i llibres repartits per la ciutat, però el centre neuràlgic, com és tradició, estarà a la Rambla, a la plaça Doctor Robert i al Racó del Campanar. Pràcticament la meitat dels estands es distribuiran en aquest punt, amb mitja dotzena de llibreries. Uns 50 autors locals firmaran llibres de 10 a 14 i de 16 a 20 al Racó del Campanar. La fira d'entitats s'instal·larà a la Rambla de 9 a 21.



La diada de Sant Jordi no només es limitarà al carrer, també els equipaments com les biblioteques i museus tenen preparades visites guiades, tallers i presentacions, entre d'altres. L'Alternativa Teatre ha programat un espectacle de titelles, Sant Jordi el drac, i els mercats municipals repartiran llibres de segona mà de franc entre la clientela.



Més informació

Manresa, una diada dedicada a l'autor local Floristes, llibreries i editorials tornaran a tenir aquest any un espai diferenciat per Sant Jordi a Manresa, al primer tram del Passeig, davant del Casino. L'espai comptarà amb catorze participants: cinc llibreries, tres floristeries i sis editorials. D'aquesta manera, les entitats es trobaran repartides pel Passeig i la plaça Sant Domènec, fora d'aquest espai. L'espai també inclourà dos punts on autors locals signaran els seus llibres i que s'allargarà a tot el dia en horari de matí i tarda.



A conseqüència de la coincidència de la diada amb diumenge, durant el dia de Sant Jordi no hi haurà grans activitats a Manresa. El que sí que hi haurà seran actes de revetlla de Sant Jordi. Divendres a les 19 a la Biblioteca del Casino es farà una presentació de novetats d'autors locals. Abans, a les 18, a l'àrea infantil de l'Ateneu les Bases s'hi farà un espectacle del Màgic Pol presentant el seu còmic, El llibre dels imPOLssibles: aprèn a fer màgia des de casa!

Ambient de Sant Jordi al centre de Barcelona Foto: Adrià Costa

Reus, una marató de lectura i activitats per la ciutat La celebració de la diada de Sant Jordi portarà als carrers de Reus una setantena d'entitats, nou llibreries i 12 floristeries. A la plaça del Mercadal hi haurà les llibreries, les floristeries, la parada de l'ajuntament i de la Diputació de Tarragona i, enguany, també, una parada amb un Punt Lila informatiu. La resta de parades, d'entitats culturals, esportives, partits polítics i centres educatius, es repartiran per la plaça de Prim, el raval de Santa Anna, la plaça del Castell, el carrer de la Mar, el Fossar Vell, la plaça del Teatre i la plaça de Sant Pere.



La Diada de Sant Jordi tindrà activitats durant tot el dia. A banda de les parades de llibres i roses, i de les entitats, que seran obertes de bon matí i fins a quarts de 9 del vespre, una de les novetats d'enguany és la marató de lectura de textos de Xavier Amorós. També es faran presentacions breus dels llibres d'interès local, a càrrec dels propis autors, al Mercadal.



Més informació

Granollers, tres dies de festa A Granollers, la cultura i la festa recuperen plenament el carrer amb una programació de tres dies. La Fira del Llibre i de la Rosa serà a la Porxada i a la carretera els dies 22 i 23 d'abril, de 10 a 22, i les llibreries tindran permís per obrir en diumenge. Aquest any, la trobada comarcal d'autors i autores serà el matí del 22 d'abril (de 10 a 12.30) i estarà dinamitzada per l'escriptora i periodista Marina Martori. En acabar, la periodista Maria Fernández Vidal farà el pregó de Sant Jordi a la plaça de la Porxada.



Com a novetat, aquest any les biblioteques surten al carrer i faran arribar la lectura als barris de Granollers amb espais per a petits lectors a les places properes als centres cívics de la ciutat. Igualment, les biblioteques i centres cívics no deixen de programar activitats de lectura, com hores del conte, clubs de lectura, visites d'autors i tallers. A més, les biblioteques han elaborat una guia de recomanacions i novetats literàries per a infants i joves.



Qui també sortirà al carrer seran les entitats, amb diverses activitats. Per exemple, la diada de Sant Jordi comptarà amb l'actuació castellera dels Xics de Granollers. A més. Es tornarà a fer el projecte Paraules sobre vidre, que farà que del 14 al 30 d’abril es puguin llegir frases i poemes sobre paraules d’amor a més als aparadors de 200 botigues.

Sant Celoni: llibres, teatre i art A Sant Celoni el dia de Sant Jordi no hi faltaran les parades de llibres i roses, a la plaça de la Vila, durant tot el dia. Entre les activitats culturals que s’han programat hi destaca el concert vermut que es farà al pati de Can Ramis amb la participació dels grups Combo Black i Combo Experience, formats per alumnat d'11 a 17 anys, a les 11 del matí. També, qui ho prefereixi podrà anar a teatre, a l’Ateneu, on Rebrot Teatre faraà les dues darreres representacions de La Bella i la Bèstia, amb sessions a les 12 del migdia i les 6 de la tarda.



Per acabar de rematar el dia es podrà seguir la visita cultural guiada: L’església parroquial de Sant Martí i l’esplendor del barroc. La magnífica façana de l'església parroquial de Sant Celoni té la decoració esgrafiada barroca (1762) més destacada de Catalunya. S'estructura en forma de retaule, amb les virtuts, àngels músics, la glòria celestial...

Llibres i roses, també al Pallars Tant el Pallars Sobirà com el Jussà celebraran la diada de Sant Jordis amb parades de llibres i roses als carrers de les seves capitals. Sort, a més, gaudirà d'una ballada de sardanes, d'un concert de cant coral, una sessió de conta contes i una jornada de portes obertes a la Presó-Museu Camí de la llibertat. Pel que fa a Tremp, les llibreries i floristeries de la ciutat muntaran les seves parades a la rambla Doctor Pearson i el passeig del Vall. celebrarà la diada de Sant Jordi amb activitats durant tota la setmana. Ja que el 23 d'abril cau en diumenge, des de dissabte 22 d'abril a les 17 la ciutadania trobarà parades de llibres a la plaça del Doctor Guardiet, de les llibreries El Racó del llibre, L'Ombra, Gràfiques Ventura, Kame Kame Comics i Vilalta.Diumenge, a més d'aquestes parades s'hi afegiran les de les entitats: la Colla de Geganters de Rubí, Oncolliga, la parròquia de Sant Pere, la Font del Ferro, dues Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Rubí, Òmnium, l'ANC, el Comitè en Defensa de la República i el Consell Local per la República.A més, hi haurà una edició especial de La Trocalleria, dedicada als llibres (10 a 14h i 17h a 21), i una audició de sardanes a la plaça Catalunya (11.30) amb la Cobla Montgrins. Els establiments de la ciutat podran obrir tot i que sigui diumenge, ja que és un dels dies designats d'obertura a la ciutat.hi haurà més d'un centenar de parades i llibres repartits per la ciutat, però el centre neuràlgic, com és tradició, estarà a la Rambla, a la plaça Doctor Robert i al Racó del Campanar. Pràcticament la meitat dels estands es distribuiran en aquest punt, amb mitja dotzena de llibreries. Uns 50 autors locals firmaran llibres de 10 a 14 i de 16 a 20 al Racó del Campanar. La fira d'entitats s'instal·larà a la Rambla de 9 a 21.La diada de Sant Jordi no només es limitarà al carrer, també els equipaments com les biblioteques i museus tenen preparades visites guiades, tallers i presentacions, entre d'altres. L'Alternativa Teatre ha programat un espectacle de titelles, Sant Jordi el drac, i els mercats municipals repartiran llibres de segona mà de franc entre la clientela.Floristes, llibreries i editorials tornaran a tenir aquest any un espai diferenciat per Sant Jordi a, al primer tram del Passeig, davant del Casino. L'espai comptarà amb catorze participants: cinc llibreries, tres floristeries i sis editorials. D'aquesta manera, les entitats es trobaran repartides pel Passeig i la plaça Sant Domènec, fora d'aquest espai. L'espai també inclourà dos punts on autors locals signaran els seus llibres i que s'allargarà a tot el dia en horari de matí i tarda.A conseqüència de la coincidència de la diada amb diumenge, durant el dia de Sant Jordi no hi haurà grans activitats a Manresa. El que sí que hi haurà seran actes de revetlla de Sant Jordi. Divendres a les 19 a la Biblioteca del Casino es farà una presentació de novetats d'autors locals. Abans, a les 18, a l'àrea infantil de l'Ateneu les Bases s'hi farà un espectacle del Màgic Pol presentant el seu còmic, El llibre dels imPOLssibles: aprèn a fer màgia des de casa!La celebració de la diada de Sant Jordi portarà als carrers deuna setantena d'entitats, nou llibreries i 12 floristeries. A la plaça del Mercadal hi haurà les llibreries, les floristeries, la parada de l'ajuntament i de la Diputació de Tarragona i, enguany, també, una parada amb un Punt Lila informatiu. La resta de parades, d'entitats culturals, esportives, partits polítics i centres educatius, es repartiran per la plaça de Prim, el raval de Santa Anna, la plaça del Castell, el carrer de la Mar, el Fossar Vell, la plaça del Teatre i la plaça de Sant Pere.La Diada de Sant Jordi tindrà activitats durant tot el dia. A banda de les parades de llibres i roses, i de les entitats, que seran obertes de bon matí i fins a quarts de 9 del vespre, una de les novetats d'enguany és la marató de lectura de textos de Xavier Amorós. També es faran presentacions breus dels llibres d'interès local, a càrrec dels propis autors, al Mercadal.A Granollers, la cultura i la festa recuperen plenament el carrer amb una programació de tres dies. La Fira del Llibre i de la Rosa serà a la Porxada i a la carretera els dies 22 i 23 d'abril, de 10 a 22, i les llibreries tindran permís per obrir en diumenge. Aquest any, la trobada comarcal d'autors i autores serà el matí del 22 d'abril (de 10 a 12.30) i estarà dinamitzada per l'escriptora i periodista Marina Martori. En acabar, la periodista Maria Fernández Vidal farà el pregó de Sant Jordi a la plaça de la Porxada.Com a novetat, aquest any les biblioteques surten al carrer i faran arribar la lectura als barris de Granollers amb espais per a petits lectors a les places properes als centres cívics de la ciutat. Igualment, les biblioteques i centres cívics no deixen de programar activitats de lectura, com hores del conte, clubs de lectura, visites d'autors i tallers. A més, les biblioteques han elaborat una guia de recomanacions i novetats literàries per a infants i joves.Qui també sortirà al carrer seran les entitats, amb diverses activitats. Per exemple, la diada de Sant Jordi comptarà amb l'actuació castellera dels Xics de Granollers. A més. Es tornarà a fer el projecte Paraules sobre vidre, que farà que del 14 al 30 d’abril es puguin llegir frases i poemes sobre paraules d’amor a més als aparadors de 200 botigues.el dia de Sant Jordi no hi faltaran les parades de llibres i roses, a la plaça de la Vila, durant tot el dia. Entre les activitats culturals que s’han programat hi destaca el concert vermut que es farà al pati de Can Ramis amb la participació dels grups Combo Black i Combo Experience, formats per alumnat d'11 a 17 anys, a les 11 del matí. També, qui ho prefereixi podrà anar a teatre, a l’Ateneu, on Rebrot Teatre faraà les dues darreres representacions de La Bella i la Bèstia, amb sessions a les 12 del migdia i les 6 de la tarda.Per acabar de rematar el dia es podrà seguir la visita cultural guiada: L’església parroquial de Sant Martí i l’esplendor del barroc. La magnífica façana de l'església parroquial de Sant Celoni té la decoració esgrafiada barroca (1762) més destacada de Catalunya. S'estructura en forma de retaule, amb les virtuts, àngels músics, la glòria celestial...Tant el Pallars Sobirà com el Jussà celebraran la diada de Sant Jordis amb parades de llibres i roses als carrers de les seves capitals., a més, gaudirà d'una ballada de sardanes, d'un concert de cant coral, una sessió de conta contes i una jornada de portes obertes a la Presó-Museu Camí de la llibertat. Pel que fa a, les llibreries i floristeries de la ciutat muntaran les seves parades a la rambla Doctor Pearson i el passeig del Vall.

Llibreters, editors i distribuïdors creuen que aquestserà una edició de les més massives i importants de la història. En primer lloc, perquè ési, en segon, perquè cal treure's el, tacada per les pluges intenses i la pedra que van malmetre centenars de llibres en el retorn de la diada postpandèmia.Enguany, els carrers de la majoria de poblacions catalanes es tornaran a omplir dei la diada, amb previsió de bon temps, recuperarà l’esplendor de les edicions anteriors a la Covid.són algunes de les activitats que complementaran la festa. Us mostrem alguns dels actes que es faran arreu del territori:El dia de Sant Jordi tornarà a ser aquest any l'habitual dia de parades per comprar roses i llibres , també a. Però la capital catalana també presenta una agenda alternativa, amb molts plans i activitats més enllà dels habituals per aquesta festivitat.La Diada de Sant Jordi até com a centre neuràlgic les parades de llibres i roses a la Rambla Nova. Aquest 2023, les parades estaran obertes des de les 9 h del matí fins a les 21 h del vespre. A les 19 h hi haurà la tradicional ballada de sardanes a la plaça Verdaguer, i a les 20 es farà l'actuació castellera de les quatre colles de la ciutat al capdamunt de la Rambla Nova. Diversos autors de Tarragona signaran en les diferents parades.En el marc d'aquesta celebració, es durà a terme la 2a edició d'un espai tranquil enmig del batibull de la diada de Sant Jordi per propiciar la lectura en família i un espai més amable pels més petits. Tot donant vida al Quiosquet perquè durant un dia sigui un punt d’intercanvi de llibres per propiciar el reciclatge i la reutilització. L'organitza Tecletes, de 9 a 20 h, i no és necessària inscripció prèvia.La ciutat deacollirà desenes d’activitats durant la setmana de Sant Jordi, del 19 al 23 d’abril. Exposicions, espectacles i concerts capitalitzaran les jornades prèvies a la diada. El dimecres 19 d’abril, s’inaugurarà a la sala d’exposicions de la Paeria de Lleida la mostra "Les llengües no moren, les maten", comissariada per Linguapax Internacional.La figura de l’escriptor i poeta lleidatà Josep Vallverdú serà la protagonista de l’espectacle "Univers Vallverdú" que representen els actors Pep Planas, Ariadna Gabarell i Christian Torres. L’obra es durà a escena el divendres 21 d’abril en dues sessions al teatre de l’Escorxador. El mateix divendres, a partir de les vuit del vespre se celebrarà el concert "Alma de guitarra" a càrrec del guitarrista Pablo Sainz a la sala simfònica de l’Auditori Enric Granados. El dissabte 22 d’abril a partir de les 12 del migdia es durà a terme una marató poètica a l’escenari de la Rambla Ferran. Aquesta nova edició del certamen literari l’organitza el col·lectiu Poetry Slam de Lleida., les parades de llibres i roses es tornaran a ubicar a la Copa, mentre que hi haurà diverses activitats repartides per tota la capital i durant tot el cap de setmana. Diumenge, però, es podrà ballar sardanes a la plaça de la Independència a partir de les 11:30. A la mateixa hora, també hi haurà un espectacle teatral a la rambla de la Llibertat, seguit d’un taller de circ a les 16:30 h.A la capital de la Garrotxa durant tot el dia, el Firal serà el centre neuràlgic de Sant Jordi. Una setantena de parades ompliran el passeigdes de bon matí fins al vespre. Durant el diumenge hi haurà també ballada de sardanes al Firal Petit a partir de les 11:30, dinar popular a la plaça Campdenmàs, actuació castellera a la plaça Rector Ferrer a les 17, actuació teatral a la mateixa hora al passeig de la Muralla i la lectura de la Mostra Sambori d’Òmnium a les 18 al Firal Petit.El cantant Manu Guix serà l'encarregat d'oferir una actuació durant la quinzena gala de lliurament dels premis Drac d'Òmnium Solsonès. Serà el proper divendres 21 d'abril al teatre comarcal solsoní i porta per nom "Una nit al piano". La capital del Solsonès celebrarà el Sant Jordi d'enguany amb un vermut musical amenitzat per la sabadellenca Berta Clapés. Joventut Solsonina s'afegeix a la celebraciód e la diada amb aquest acte que es durà a terme a la plaça de Sant Joan diumenge 23 al migdia., l'activitat de la diada Sant Jordi es concentra cada any al centre de la ciutat, a l'eix que defineixen els carrers del nucli antic: des del principi del carrer Sant Blai, plaça de l'Àngel, carrer de l'Àngel, plaça Agustí Querol, carrer de la Rosa i plaça de la Cinta. Aquí hi conviuen durant tota la jornada les parades de llibres de la ciutat, punts de venda de roses, així com parades d'entitats culturals, educatives, socials i entitats sense ànim de lucre. Els autors ebrencs s'aproparan a la parada de la biblioteca per signar les seves novetats durant tot el dia. La capital de l'Ebre també oferirà activitats culturals el 23 d'abril, com ara ballada de sardanes, un espectacle itinerant sobre la llegenda de Sant Jordi o un espectacle de circ a la plaça de l'Ajuntament.el pols literari començarà a batejar el 21 d’abril, amb una revetlla literària a la biblioteca que inclourà l’entrega del VIIè concurs Llegim Amposta, la presentació del llibre Sira-cota, dels autors Susana Ibáñez i Sergi Masip i l’entrega del VII Premi Narrativa Breu Ciutat d’Amposta amb l’actuació de Noel Luna. El 23 d’abril l’epicentre de la diada de Sant Jordi seran el carrer Major i a la plaça de l’Ajuntament. De 10 a 21 hi haurà parades de llibres, roses i altres. De les onze a les dues del migdia signaran els seus llibres escriptors Elena Fora i Maria Mingolance, Carme Roca, Carme Maigí, Lluís Montull i Georgina Matamoros. I, a la tarda, més signatures: Marta Tena i Óscar Meseguer, Josep Valldepérez, Carme Cruelles, Joan Callau i Sergi Ferré., els carrers es tornaran a omplir de parades dedicades a la venda de roses, llibres, i altres productes relacionats amb la jornada. L’Ajuntament de Berga ha validat la sol·licitud d’una quarantena de paradistes que, en coincidència del dia en diumenge, es podran col·locar a la via pública tot el cap de setmana. Però no només de parades va la cosa, sinó que el mateix 23 es duran a terme propostes culturals al llarg del dia. La jornada començarà amb una Balconada de poesia. Amb punt d’inici al balcó de l’Ajuntament de Berga a les 11.00 hores, arrencarà l’itinerari pel centre de la ciutat, on diferents persones recitaran poesia des dels balcons de les cases. A més, el recorregut comptarà amb l’acompanyament musical dels Entrompats Band. La Balconada de poesia està organitzada pel Col·lectiu literari La Tecla, l’Associació de Veïns del Carrer Major i Òmnium Berguedà, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga.De cara a la tarda, entre les 17.30 i les 20.30, la plaça Sant Joan esdevindrà l’epicentre de la 10a Marató de lectura per la llengua. En aquesta proposta, els membres de diferents entitats i associacions, així com els estudiants dels diferents centres de la ciutat, aniran passant per l’escenari situat en aquesta plaça per anar recitant diferents parts d’obres actuals i també clàssics, per tal de fer més accessible la literatura. La Marató de lectura està a càrrec d’Òmnium Berguedà i l’Ajuntament de Berga. Finalment, la diada de les roses i els llibres de Berga es clourà amb una altra de les representacions culturals catalanes més significativa: les sardanes. La Cobla Pirineu posarà música a l’Audició de sardanes que engegarà a les 19 a la plaça del Forn, i que ha organitzat l’Ajuntament de Berga juntament amb la Colla Sardanista Cim d’Estela.Llibres, roses i entitats tornaran a ompliramb motiu del Sant Jordi. Durant tota la jornada, l'emblemàtica plaça Major de la capital d'Osona acollirà activitats per a tots els públics, a més de les tradicionals parades de llibres que, enguany, comptaran amb autors del territori que signaran els exemplars de les seves últimes obres literàries, com Lluc Crusellas amb el llibre Xocolata; Xavier López, amb El petit Mera. Un dia a la ciutat de Vic; Cristina Masramon i Osona desapareguda, Cristina de Sancha, amb el llibre A ritme d'infant o Elena Crespi amb Sortir de mare.Cada any, la Diada de Sant Jordi brota amb més força a. Enguany, l'Ajuntament, de la mà de les entitats locals, ha desenvolupat un ampli programa d'activitats entre el 15 i el 30 d'abril que inclourà exposicions, intercanvi de llibres, concursos de vídeo-poemes i microrelats, taula d’escriptors, presentacions literàries, concerts, espectacles de teatre i dansa i tallers familiars. A banda, el consistori també ha donat permís perquè una vuitantena de paradetes inundin la ciutat de llibres, roses i, sobretot, d'amor.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor