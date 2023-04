Desconvocada la mobilització dels taxistes a l'aeroport del Prat

Les peticions dels taxistes i la resposta d'Interior

, per ara, la marxa lenta dels taxistes programa per dimecres entre les dues terminals de l'aeroport del Prat.es reuniran el mateix dimecres per abordar la situació i analitzar les demandes dels conductors. El portaveu d'Élite Taxi,, ha justificat la decisió "per evitar molèsties als usuaris i viatgers", i ha avisat que si Aena no accepta les seves demandes, en les seves paraules, aturaran l'aeroport.L'assemblea d'aquest dilluns dels taxistes, on s'ha decidit aturar la marxa pels pròxims dos dies, s'ha celebrat enmig de les protestes dels taxistes davant la "inacció" d'Aena amb la presència de conductors il·legals que capten passatgers a l'Aeroport de Barcelona, i que contempla una xiulada de 20 minuts cada dues hores dimarts i una altra assemblea dijous per estudiar noves accions.Entre les peticions que apleguen els conductors del sector públic hi ha la, per exemple amb adhesius a terra, i la desaparició d'alguns obstacles com "les pilones" que hi ha en alguns accessos a l'encotxament del taxi, que compliquen l'arribada de gent amb cotxets. Igualment, també s'ha posat sobre la taula que a les dues terminals hi hagique apuntin "que el taxi oficial és el groc i negre" per evitar que els passatgers optin per altres fórmules de viatge menys regulades.De fet, en aquest sentit, la gran reivindicació dels taxistes té a veure amb la posició de la conselleria d'Per això, Álvarez ha fet l'atenció als mitjans davant la seu del Departament. Així, ha reclamatque operen sense la llicència corresponent i busquen turistes.Des de la Generalitat puntualitzen que durant tot l'any passat i també els primers mesos del 2023 s'ha dedicatde trànsit per fer controls a les VTC a l'entorn de l'aeroport. Així, fonts d'Interior detallen que durant l'any passat, en aquest context,, majoritàriament per l'intrusisme laboral que denuncien els taxistes. A més, pel que fa a les peticions de reunions, la conselleria subratlla que l'últim any s'han donat fins a, i que hi han estat presents tants comandaments de Mobilitat com el mateix director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer.

