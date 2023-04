Mor un home en l'incendi d'un habitatge de Vilassar de Mar

Un home deha mort iha resultat ferida en l'incendi d'un habitatge a Vilassar de Mar, segons han explicat els Bombers. L'avís s'ha rebut quan faltaven molt pocs minuts per a les 5 de la matinada d'aquest dilluns. El foc ha tingut lloc als baixos d'un edifici de quatre plantes ubicat al número 10 de laEn les tasques d'extinció hi han treballat fins a set dotacions del cos.Quan els serveis d'emergències han arribat al lloc, les flames estaven desenvolupades i havien cremat totalment una habitació. Els Bombers les han evacuat a l'exterior i els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) han intentat reanimar sense èxit l'home. La dona, que havia inhalat fum, l'han traslladat a l'Hospital de Mataró en estat menys greu.cap a les 5:42h. Un cop apagat el foc, han revisat el pis, que ha quedat afectat totalment per fum i la temperatura, i també la resta d’edifici., que hi han desplaçat quatre patrulles, s’han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació de les causes de l’incident. En el dispositiu també hi han treballat efectius de la Policia Local i tres unitats del (SEM).

