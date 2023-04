Grigor Dimitrov, assaltat en ple carrer de Barcelona abans del Godó: li roben un rellotge de 70.000 euros

El tenista búlgarva ser víctima d'un robatori en ple carrer de Barcelona quan circulava en cotxe per l'avinguda deSegons ha explicat, l'assalt va succeir el passat divendres a dos quarts de deu de la nit, en aquest carrer de la zona alta de la capital catalana, concretament a l'altura de la Diagonal. Dos lladres, en moto, van abordar el vehicle on viatjava el bulgar, que es troba ara mateix preparant-se pel torneig Trofeu Comte de Godó.: des de la moto van moure el retrovisor de Dimitrov, forçant-lo a treure la mà per la finestreta. És llavors quan van aprofitar per arrancar-li el rellotge, valorat en 70.000 euros, d'una estrebada. El tenista va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra i el cos de la policia catalana ha iniciat una investigació per un delicte de robatori amb violència.Segons el digital català, els Mossos podrien tenir identificats diversos perfils que coincidirien amb els lladres deEn concret, asseguren que han arribat a Barcelona expressament per fer aquesta mena de robatoris durant el torneig de tenis. No serien, doncs, perfils habituals de lladres que campen per la capital catalana o han protagonitzat altres incidents similars.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor