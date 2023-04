Els ous de Marc Giró i Pere Aragonès

📝 Llisteta de coses per fer en aquesta vida:



per menjar-se els seus respectius caramels enverinats. El de Giró, entrevistar tot un president de la Generalitat en un late desmarxat. I el d'Aragonès, gestionar les bales sexoafectives del presentador amb la dosi adequada de gràcia.com qui va a un míting dominical de campanya. De fet, era literalment un míting dominical de campanya. Però diferent, és clar, perquè al davant no hi tenia els quadres del partit i la seva pròpia militància aplaudint-lo, sinó el showman més desenfrenat, ràpid, hipersexualitzador... i aliat de la Catalunya actual. Un showman que, per cert, va començar l'entrevista preguntant si "et puc tractar de tu, Pere" i va acabar-la fent referència al "president aquest de la Generalitat que tenim aquí". Marc Giró en essència, explorant els límits de la seva loquacitat.L'entrevista era una operació de risc pels dos protagonistes: pel to i el contingut que utilitzés Giró davant la màxima autoritat del país (amb permís de Pedro Sánchez), i per la manera com Aragonès reaccionés a aquest to. De seguida, però, es va veure per on anirien els trets: allò seria una entrevista amable, sense temes espinosos, sense política, fins i tot sense cultura, amb una insolència controlada i un total de 0 unitats de manguera trepitjades.del Palau de la Generalitat i a l'Instagram familiar del president, el programa va acabar duent l'entrevista cap a quelcom tant banal com efectiu: l'afició culinària d'Aragonès. Per treure'n suc, van muntar una adaptació divertida de MasterChef: Giró i Aragonès havien de fer allà mateix una truita a la francesa, i l'havien de fer davant un jurat de luxe: Carme Ruscalleda, Carles Gaig i David Andrés, vestits reglamentàriament de xefs i amb una cordial actitud inquisidora.i amb el davantal que va lligar a Aragonès per darrere ("t'apreto, president?"). Però el conjunt del gag va ser simpatiquíssim, amb un Aragonès que va esmerçar-se en aquella truita com si en allò li anessin els pressupostos, un Giró destraler que li va posar fàcil la victòria, i un jurat sorprenentment inspirat en els comentaris, adaptant-se prou bé a la dinàmica del xou.que van embolcallats d'una vitrina d'institucionalitat. I no és fàcil fer sentir còmode a l'espectador mentre tu intentes esberlar aquesta vitrina sense que ningú -ni el convidat, ni l'entrevistador, ni l'espectador- prengui massa mal amb la trencadissa.que surt de l'examen sabent que li ha anat bé. I Giró va acomiadar-lo amb el somriure de l'entrevistador que se'n va cap a casa sabent que no rebrà trucades de l'equip de l'entrevistat. Perquè tot va anar com havien quedat que aniria. Aquest cop, l'acord de claredat que es devia firmar en pactar l'entrevista va ser respectat escrupolosament per totes dues bandes: pel president de la Generalitat, i pel nostre president.

